Katedrála sv. Víta prechádza historickým upratovaním, vysávajú ju horolezci

Hornú časť budovy vysávajú horolezci na lanách, ktorí čistia okná, steny a kamenné prvky. Celý proces sa deje za plnej prevádzky. Vo štvrtok to uviedla Natálie Máchová zo Správy Pražského hradu, informuje spravodajkyňa TASR.

Horolezci na lanách odstraňujú z vitrážových okien, všetkých kamenných prvkov či stien desiatky rokov staré nánosy nečistôt. Používajú pri tom štetce z prírodných materiálov a vysávače. Podľa riaditeľa Správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka prispieva k usadzovaniu nečistôt v katedrále aj mimoriadne silná návštevnosť spolu s prirodzeným prúdením vzduchu. Počas bežného upratovania ich podľa neho nezvládajú odstrániť.

To, že sa v katedrále upratovalo, spoznajú podľa Máchovej návštevníci na prvý pohľad. Pieskovec, z ktorého je postavená, je totiž po čistení špeciálne vyškolenými pracovníkmi znateľne svetlejší.

Petr Chotěbor z Odboru pamiatkovej starostlivosti Kancelárie prezidenta republiky označil upratovaciu akciu za mimoriadnu. „Čo do rozsahu nemá v posledných 40 rokoch obdobu. Postaviť lešenie na prístup ku všetkým oknám by bolo nesmierne nákladné a pre návštevníkov by interiér musel byť uzavretý. Vďaka horolezcom sa môže generálne upratovanie uskutočniť v podstate za plnej prevádzky,“ dodal.

Lešenie však v katedrále aj tak stojí. Za hlavným oltárom na ňom odborníci odstraňujú statické poruchy v kružbách nad hlavicami stĺpov a opravujú tam tiež okenné vitráže. Farebné okná sú totiž vzhľadom na svoju váhu a klimatické vplyvy na niekoľkých miestach deformované, vysvetlila Máchová. „Čoskoro sa lešenie presunie k chrličom na vonkajšiu časť katedrály, práce na takto rozsiahlej pamiatke totiž nikdy nekončia,“ dodala.

Opravy pokračujú aj na ďalších miestach areálu Pražského hradu. V rekonštrukcii je napríklad Ústav šľachtičien, kde by mali kompletne vymeniť fasády a 6000 štvorcových metrov strechy.