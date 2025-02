Muskov otec obhajuje syna: Toto v skutočnosti znamenajú jeho gestá

Jednou z najvýraznejších udalostí, ktoré sprevádzali inauguráciu súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom januára 2025, bol pozdrav podnikateľa Elona Muska smerom k publiku a ku kamerám. Musk vtedy vystrel pravú ruku smerom od tela podobným spôsobom, ako to robili nemeckí nacistickí vojaci. Odvtedy gesto zopakoval pri niekoľkých ďalších príležitostiach.

Portál Al Arabiya News sa v tejto súvislosti obrátil na otca svetoznámeho podnikateľa Errola Muska. Ten v rozhovore uviedol, že gesto v skutočnosti „nemá nič spoločné s nacistickou ideológiou“. Podľa neho sa jeho syn takto pozdravil, aby dal najavo, že pri sebe nemá zbraň.

„Ide o medzinárodný pozdrav, ktorý sa používa prinajmenšom desiatky tisíc rokov, ak nie viac,“ povedal Musk starší v rozhovore. Podľa neho ide o o obdobu pozdravu „Ave Cézar“, ktorá pôvodne pochádza od Peržanov a Sumerov.

„Jednoducho ide o znamenie, že mám prázdnu ruku, že pri sebe nemám zbraň,“ vysvetlil Musk starší.

Otec Elona Muska v rozhovore pripomenul, že podobnými gestami sa v minulosti zdravili aj iní politickí lídri, pričom spomenul aj bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, kandidátku na prezidentku Hillary Clintonovú alebo demokratickú političku Kamalu Harrisovú. „Nikoho vtedy netrápilo, že to robia,“ uviedol Musk starší.

