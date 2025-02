Územia, ktoré sa stali subjektmi Ruskej federácie a sú zapísané v jej ústave, sú "neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny", vyhlásil vo štvrtok na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že podľa Peskova ide o "nepopierateľný a neodškriepiteľný" fakt, píše TASR.

Peskovove slová sú jeho reakciou na otázku, či sľub amerického prezidenta Donalda Trumpa „vrátiť Ukrajine čo najviac území“ skomplikuje rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny.

Hovorca Kremľa predpokladá, že ak bude zachovaná politická vôľa Ruska a Spojených štátov, bude možné „prejsť procesom ukrajinského urovnania“. Vojna na Ukrajine je podľa Peskova príliš komplikovaná a nikto preto neočakáva „ľahké a rýchle“ riešenia. V tejto súvislosti Peskov vyzdvihol, že Trumpova administratíva je ochotná počúvať iných, „čím sa odlišuje“ od predchádzajúcej vlády demokrata Joea Bidena.

Trump v stredu vyhlásil, že jeho vláda sa bude usilovať dosiahnuť pre Ukrajinu čo najvýhodnejšiu dohodu, aby mohla dostať späť čo najviac územia. Zároveň uznal, že to bude ťažké. Ukrajina by podľa jeho slov mala zabudnúť na vstup do NATO.

Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym v roku 2014. Predchádzala tomu krátka vojenská operácia a referendum, ktoré Kyjev a západné mocnosti kritizujú ako nelegitímne.

Po spustení ofenzívy ruskej armády Moskva v septembri 2022 oznámila anexiu štyroch ukrajinských oblastí - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej. Ruské jednotky síce majú kontrolu nad väčšinou územia Doneckej a Luhanskej oblasti, ale v Záporožskej a Chersonskej oblasti ovládajú len časti územia. Moskva okupuje aj časť Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.

Po tom, ako Ukrajina vlani v auguste obsadila stovky štvorcových kilometrov územia Kurskej oblasti na západe európskej časti Ruskej federácie, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nastolil možnosť „výmeny“ území s Ruskom, čo však Moskva vylúčila.

Ruské jednotky v posledných mesiacoch postupujú ďalej na východnú Ukrajinu a v Kurskej oblasti dobyli časť územia obsadeného ukrajinskými vojakmi. Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že ruskí vojaci dobyli dedinu Nikoľskij neďaleko Ukrajincami ovládaného ruského mesta Sudža.