Novela zákona o kanalizácii môže ohroziť zdravie občanov, varuje odborník

Ak čistiarne odpadových vôd nebudú môcť vplyvom novej legislatívy čistiť žumpové vody, občania ich môžu začať vyvážať do našich riek. Ohrozených je tak 1700 obcí na Slovensku. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.

„Slovensko má 2900 miest a obcí, z ktorých neodkanalizovaných je 1700 obcí. Týchto 1700 obcí nemá inú možnosť, ako riešiť svoje odpadové vody, len teda vývozom žumpových vôd,“ povedal Hreha. „Čistiarne odpadových vôd sú väčšinou vo vlastníctve vodárenských spoločností a to je ten kameň úrazu, o ktorom rozprávame. Táto nová legislatíva, tento nový pozmeňujúci návrh zákona hovorí o tom, že vodárenské spoločnosti nebudú mať umožnené ťahať žumpy, teda vyvážať žumpové vody do čistiarne odpadových vôd,“ dodal.

V súvislosti s navrhovanou novelou zákona neprebehla podľa neho potrebná diskusia a vládni predstavitelia nezobrali do úvahy pripomienky odborníkov. Na tento problém v rámci tlačovej konferencie upozornil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Ak by došlo k prijatiu novely, bude podľa neho ohrozený bežný život občanov.

V prípade, že občania nebudú mať kam vyvádzať svoju žumpovú vodu a táto voda nebude môcť byť dovezená do čistiarne sa stane to, že dôjde k ohrozeniu zdravia a života, skonštatoval predseda ZMOS. Vyčíslil, že ohrozených by mohlo byť približne 1,5 milióna obyvateľov Slovenska.

Potrebu riadneho pripomienkového konania zdôraznila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „Na nasledovnej schôdzi Národnej rady apelujeme na poslancov, aby tento zákon neschválili a myslíme si, že by mu mala predchádzať jasná diskusia za účasti odbornej verejnosti dotknutých subjektov. Aby sme mohli definovať jasné dosahy a riziká, ktoré z neho vyplývajú,“ doplnil výkonný riaditeľ AZZZ Daniel Širhal.