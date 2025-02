FOTO: Trumpovi sa na ruke objavila veľká modrina. Čo hovoria lekári?

Po nedávnych rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho francúzskym náprotivkom Emanuelom Macronom sociálne siete zaplavili fotografie s Trumpovou rukou, na chrbte ktorej sa objavila väčšia modrina.

Podľa hovorcu Bieleho domu zranenie vzniklo pri podávaní rúk svetovým lídrom. K fotografiám sa pre denník Daily Mail vyjadrili aj lekári.

Ako pre Daily Mail uviedol newyorský internista Stuart Fischer, k vzniku modrín na rukách skutočne môže prispieť silný stisk pri podávaní rúk. Fischer však pripomenul, že príčinou môže byť aj vyšší vek.

Žily 78-ročného Trumpa nie sú pevné a odolné ako žily jeho mladších kolegov, a tak sú náchylnejšie na praskanie, ktoré sa navonok prejavuje tvorbou modrín.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH