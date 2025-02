Legendárneho herca našli mŕtveho aj s manželkou v ich dome

Amerického herca Genea Hackmana našli mŕtveho spolu s manželkou a ich psom v ich dome v meste Santa Fe (štát Nové Mexiko). Informáciu priniesol portál Santa Fe New Mexican.

Gene Hackman and his wife, Betsy Arakawa, were found dead in their Santa Fe home Wednesday afternoon. Per authorities, there is no immediate indication of foul play, though a cause of death was not provided.



Hackman, who won Oscars for "Unforgiven" and "The French Connection,"… pic.twitter.com/XvixBSF14q