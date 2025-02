15-ročný chlapec útočil nožom, stíhajú ho na slobode

Polícia vyšetruje prípad z víkendu, v rámci ktorého došlo v Prievidzi k útoku 15-ročného chlapca kuchynským nožom.

Ako informuje portál noviny.sk, mladistvý sa pred diskotékou pohádal a pobil s kamarátom 19-ročného mladíka, ktorý sa ho snažil brániť. Žiak základnej školy sa však na 19-ročného muža zahnal nožom, pričom ho poranil v oblasti hrudníka a nohy.

"Na základe doteraz zisteného, obvinený za garážami v Prievidzi, po vzájomnej hádke bodol 19-ročného poškodeného nožom s dĺžkou čepele 10 cm do ľavej bedrovej oblasti a porezal ho na pravom predkolení," uviedla pre noviny.sk hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Petra Klenková.

Poranený muž si po útoku spolu s kamarátmi privolal záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice. "Na nohe mám šesť stehov, na boku mám sedem centimetrov do hĺbky. Keby vyššie pichol, tak by to bolo kritickejšie," uviedol mladík pre noviny.sk.

V cele dlho nepobudol

Polícia pred diskotékou zadržala 15-ročného útočníka, ktorého následne predviedli do cely a obvinili z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z výtržníctva.

Ako informuje polícia, mladík v cele dlho nepobudol. "Obvinený bol po vykonaní potrebných procesných úkonov prokurátorom prepustený zo zadržania a v súčasnej dobe je stíhaný na slobode," uviedla pre noviny.sk Klenková. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody do troch rokov – keďže ide o mladistvého, trest sa znižuje na polovicu.