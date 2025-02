KĽDR zrejme vyslala do Ruska ďalšie vojenské jednotky

„Po približne mesačnom útlme sa severokórejské jednotky od prvého februárového týždňa vrátili do frontovej (ruskej) Kurskej oblasti,“ vyhlásila NIS. „Zdá sa, že došlo k rozmiestneniu ďalších jednotiek, ale ich veľkosť sa stále skúma,“ dodala.

V polovici októbra 2024 juhokórejská rozviedka oznámila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať vyše 10.000 svojich vojakov do Ruska, aby ho podporila vo vojne s Ukrajinou. Čoskoro sa objavili správy, že dorazili do Ruska a poslali ich do Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily a obsadili časti tohto územia.

NIS v januári uviedla, že vojaci KĽDR podľa všetkého od polovice januára už v pohraničnej oblasti Ruska nebojujú. Podľa ukrajinských a amerických predstaviteľov sa z frontovej línie stiahli zrejme pre veľké straty. Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj však vo februári oznámil, že severokórejskí vojaci sa na front po niekoľkých týždňoch vrátili.

Rusko ani Severná Kórea nepotvrdili správy o nasadení severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti. Avšak ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.

Podľa juhokórejských vojenských predstaviteľov Severná Kórea tento rok vyslala do Ruska viac ako 1000 ďalších vojakov. „Severokórejské jednotky boli presunuté do Ruska niekedy v januári a februári tohto roku,“ uviedol vojenský predstaviteľ, podľa ktorého sa Severná Kórea pripravuje na vyslanie ďalších jednotiek. Ďalší juhokórejský predstaviteľ povedal, že nie je známe, kde sa títo vojaci nachádzajú.