Zelenskyj pred návštevou USA trvá na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že kľúčovou súčasťou jeho nadchádzajúcich rozhovorov s americkým partnerom Donaldom Trumpom, ktorého v piatok navštívi v Bielom dome, je zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu pomoci Washingtonu pre Ukrajinu. Dôležité sú podľa neho bezpečnostné záruky, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že ukrajinské tímy spolupracujú so Spojenými štátmi a pripravujú sa na nadchádzajúce piatkové rokovania.

„Mier a bezpečnostné záruky sú kľúčom k tomu, aby Rusko už nemohlo ničiť životy iných národov,“ napísal Zelenskyj a potvrdil, že sa stretne s americkým prezidentom.

„Pre mňa a pre nás všetkých na svete je dôležité, aby sa podpora USA nezastavila. Na ceste k mieru je potrebná sila,“ dodal ukrajinský prezident.

Turmp v stredu potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Kyjev v utorok večer odsúhlasil dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev. Washington z prvotného návrhu dohody tiež vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu.

Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.