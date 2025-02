Trumpova administratíva plánuje prepustiť približne 65 percent zamestnancov EPA

„Hovoril som so (správcom EPA) Leem Zeldinom a on si myslí, že prepustí asi 65 percent ľudí z oblasti životného prostredia,“ povedal americký prezident. Agentúra má v súčasnosti vyše 17.000 pracovníkov.

Trump v prvých dňoch svojho pôsobenia vo funkcii stanovil za jednu z hlavných priorít svojho úradu zníženie počtu zamestnancov vlády a vládnych výdavkov. Zároveň prisľúbil obmedziť predpisy na ochranu životného prostredia s cieľom zvýšiť hospodársky rast. Prezident označil zmenu klímy za „podvod“ a po druhý raz odstúpil od Parížskej dohody.

Zeldin ako bývalý kongresman z New Yorku sa zaviazal plniť Trumpove predvolebné sľuby. Minulý mesiac priznal, že zmena klímy je podľa neho „skutočným“ problémom. Uviedol tiež, že prioritne zabezpečí plnenie úloh EPA v oblasti čistej vody a ovzdušia, no zdá sa, že plánuje zrušiť mnohé environmentálne predpisy. „Agentúra EPA bude agresívne presadzovať program, ktorý podporí veľký návrat Ameriky... to je náš cieľ,“ povedal začiatkom februára.

Správca EPA už v utorok oznámil, že agentúra znížila výdavky o 60 miliónov dolárov, ktoré financovali granty pre program Rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI) a programy environmentálnej spravodlivosti.