Minister Šaško oznámil preradenie Liptovskej nemocnice do vyššej úrovne

„Dôkladne sme prehodnotili všetky relevantné fakty, prihliadli aj na strategickú dôležitosť a zohľadnili reálne dojazdové časy. Na základe komplexného zhodnotenia sme Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v rámci kategorizácie siete nemocníc preradili z prvého stupňa na druhý. To umožní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, v akom je pre takto strategicky dôležité zdravotnícke zariadenie potrebné,“ uviedol Šaško.

Eštok zdôraznil, že ide o kľúčový krok pre celý región. „Ministrovi Kamilovi Šaškovi sa podarilo presadiť preradenie nemocnice v Liptovskom Mikuláši späť do vyššieho stupňa, a tým napraviť jednu z mnohých chýb, ktoré nám tu po predchádzajúcej vláde ostali,“ dodal.

Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč označil rozhodnutie za veľký prínos pre miestnych obyvateľov. „Za zaradenie našej 166-ročnej nemocnice do druhej - regionálnej úrovne bojujem už štyri roky. Klopal som na mnohé dvere, stretával som sa s ministrami, členmi vlády, poslancami, zamestnancami úradov a inštitúcií, až kým neprišiel súčasný minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý našiel chuť a silu napraviť zlé rozhodnutia minulej vlády a tiež situáciu, ktorú spôsobili úradníci od stola v Bratislave bez akejkoľvek znalosti reálnych miestnych pomerov,“ doplnil Blcháč.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zdôraznila, že ŽSK nikdy nesúhlasil a nesúhlasí so zaradením nemocnice v Liptovskom Mikuláši do nižšej kategórie. „Preto sme neustále predkladali ministerstvu relevantné dáta a argumenty, ktoré jednoznačne podporujú jej vyššie zaradenie. Pracovné stretnutie s ministerstvom sme iniciovali už po výmene riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz a následne aj písomne požiadali o preradenie nemocnice do vyššej kategórie,“ dodala.