Prezident ešte od premiéra nedostal návrhy na zmeny vo vláde, ultimátum mu nedáva

Na termíne stretnutia sa zatiaľ nedohodli. Hlava štátu nebude dávať Ficovi ultimátum. Premiér musí podľa prezidenta sám vedieť, či bude mať na nasledujúcej schôdzi parlamentu jeho vláda väčšinu poslancov a či budú zákony prechádzať. Uviedol to pre TASR počas stredajšieho regionálneho výjazdu v Skalici.

„Potvrdzujem, že k dnešnému dňu som ešte od premiéra nedostal konkrétne návrhy. Boli sme s premiérom v telefonickom kontakte počas jeho zahraničnej cesty v Spojených štátoch amerických, keď sa len 'dotazoval' na naše možné nejaké stretnutie, ktoré by malo mať opäť skôr konzultačný charakter,“ povedal Pellegrini pre TASR k avizovaným personálnym výmenám vo vláde.

S premiérom sa Pellegrini zatiaľ nedohodol na termíne stretnutia, na ktorom by mu mal priniesť definitívne návrhy. Je to podľa neho na strane premiéra. „Dohodli sme sa ale, že to budeme spoločne koordinovať a konzultovať, aby všetko išlo tak, ako to v civilizovanej krajine ísť má,“ skonštatoval. Nemá dôvod dávať Ficovi ultimátum. „Premiér musí sám vedieť, či na nasledujúcej schôdzi Národnej rady SR bude mať jeho vládna väčšina garantovanú aj parlamentnú väčšinu a či budú vláde prechádzať všetky zákony, ktoré chce, aby jej prešli,“ vyhlásil s tým, že to je podľa neho pre premiéra jeho vlastný „deadline“.

Hlava štátu pripomenula, že vláda zasadá a prípadná vládna menšina sa prejaví len na rokovaní parlamentu, čo sa zatiaľ nestalo. „Ja mu ako prezident žiadne ultimátum, ani nejaké časové obmedzenie riešenia tejto jeho dočasnej nejakej krízy dávať nebudem,“ dodal.

Pripomenul, že súčasťou rekonštrukcie vlády majú byť aj podpisy príslušných poslancov, ktorí by mali deklarovať, že na základe dohody sú pripravení naďalej podporovať vládu a jej programové vyhlásenie. „Nemyslím si, že by sme mali upustiť od tejto mojej podmienky a našej vzájomnej dohody a pre mňa stále platí, že výmena ministra by mala byť podložená aj podpismi aspoň v takom počte, ktorými preukáže pán premiér, že disponuje parlamentnou väčšinou,“ skonštatoval Pellegrini.

Fico mal minulý pondelok 17. februára predložiť prezidentovi konkrétne návrhy na personálne zmeny vo vláde, ak nedôjde k dohode vnútri strán Hlas-SD a SNS. Zatiaľ ich prezidentovi nepredložil. Minulý týždeň však došlo k úprave koaličnej dohody, podľa ktorej prišiel Hlas-SD aj SNS o jedno ministerstvo. Strane Smer-SD bude po novom patriť rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu.