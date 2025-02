Ondruš: Európski demokrati odmietajú uveriť realite, Trump na Európu kašle

Aj preto podľa neho viacerí európski politici reagovali na vystúpenie amerického viceprezidenta J. D. Vanceho na februárovej mníchovskej konferencii spontánnymi a improvizovanými krokmi. „Títo ľudia si do poslednej chvíle hovorili, že to nejako vyrokujeme. Nie sú schopní uveriť realite, že na čele Spojených štátov je so silným demokratickým mandátom človek, ktorý kašle na záujmy Európy,“ konštatoval Ondruš.

Medzi improvizované reakcie, ktorým chýbal akýkoľvek strategický rozmer, zaradil aj dve neformálne rokovania zvolané francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa Ondruša nemali žiadnu výpovednú hodnotu z hľadiska Európskej únie či NATO a napokon ani z hľadiska improvizovaných skupín štátov, ktoré rokovali, keďže sa prakticky na ničom nezhodli.

Ondruš pripomenul prednášku renomovaného amerického ekonóma Jeffreyho Sachsa vo februári v Európskom parlamente, kde otvorene hovoril o potrebe samostatnej európskej zahraničnej politiky. „Musíme na prvé miesto postaviť záujmy Európy. Bohužiaľ, európska zahraničná politika je veľmi dlhé obdobie iba príveskom americkej zahraničnej politiky,“ povedal Ondruš.

Za súčasť takejto politiky však nepovažuje eskaláciu pretekov v zbrojení. Pripomenul, že USA a Rusko uvažujú o znížení výdavkov na zbrojenie, ktoré sú podľa Ondruša najmä v prípade Ruska už ekonomicky neudržateľné. „Preteky v zbrojení si vyžadujú obrovské finančné zdroje, ktoré potom chýbajú v iných oblastiach,“ povedal.

Aj z tohto hľadiska považuje za veľmi rozumnú iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho organizovať ešte pred letným samitom NATO okrúhly stôl za účasti koaličných i opozičných strán s cieľom prekonzultovať svoje stanoviská. „Ak aspoň raz dokážu byť politické strany vrátane opozičných aspoň trochu férové a úprimné, tak možno nenastane konsenzus všetkých, ale je tu veľká šanca na konsenzus väčšiny politických strán,“ povedal Ondruš.

Väčšina slovenských politických strán podľa neho uznáva potrebu zvýšiť výdavky na obranu, ale nie neobmedzene. „Čo vidíme v susednom Poľsku je pre Slovensko absolútne nezvládnuteľné. Alebo aj to, čo hovorí generálny tajomník NATO Mark Rutte o troch percentách HDP, alebo dokonca viac,“ poznamenal Ondruš.

Za jednu z príčin aktuálnej krízy Európskej únie považuje Ondruš zlyhanie sociálnych demokracií v mnohých štátoch Únie. Podľa neho sa odtrhli od reality i svojho tradičného voliča, ktorým je pracujúci človek. Nová americká administratíva zasa podľa Ondruša reprezentuje trend „oligarchizácie“ politiky, preto sotva bude zárukou demokratizačných trendov. „V týchto dňoch som predstavil iniciatívu Európskeho parlamentu na posilnenie tzv. európskych zamestnaneckých rád, čo sú, zjednodušene povedané, akoby odborové orgány na úrovni nadnárodných korporácií podnikajúcich vo viacerých krajinách EÚ,“ pripomenul Ondruš.

Tento inštitút podľa neho zatiaľ existuje skôr formálne, ak by však začal fungovať efektívnejšie, mali by zamestnanci nástroj na vyjednávanie s korporáciami aj na celoeurópskej úrovni. „Je vážnym ohrozením demokracie, ak veľké nadnárodné korporácie robia rozhodnutia iba v záujme svojich ziskov bez ohľadu na to, aké to bude mať dopady na ľudí,“ uzavrel Ondruš.