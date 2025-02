Záhadné ochorenie zabilo už desiatky ľudí, obete umierajú do dvoch dní

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o „zásadnom ohrození verejného zdravia“ po tom, ako vyše 50 ľudí v Konžskej Demokratickej Republike podľahlo záhadnému ochoreniu. Informuje o tom denník Daily Mail.

Nákaza sa začala šíriť ešte koncom januára, pričom za viac ako mesiac v krajine zaznamenali 419 nakazených a 53 obetí. Smrť sa vo väčšine prípadov dostavila do dvoch dní od prvotných príznakov.

Nechutná príčina

Pobočka WHO v Afrike informuje, že k vypuknutiu nákazy došlo v meste Boloko po tom, ako tam tri deti zjedli uhynutého netopiera. V priebehu 48 hodín u nich došlo k vzniku bolesti hlavy, krvácania, vysokej teploty, bolesti kĺbov a iných príznakov typických pre hemoragickú horúčku.

Nákaza sa momentálne šíri najviac v dvoch oblastiach – Bolomba a okolo mesta Basankusu na severozápade krajiny.

Foto: Google Maps

Ochorenie bez mena

Odborníci z WHO nedokážu presne určiť, o aké ochorenie ide. Po preverení 13 vzoriek z mesta Bomate sa všetky ukázali ako negatívne na Ebolu a iné hemoragické ochorenia, niektoré však boli pozitívne na maláriu.

Úmrtnosť pri ochorení dosahuje hranicu 12,3 percenta, čo je asi desaťnásobok úmrtnosti pri covide na začiatku pandémie.

Keďže k šíreniu ochorenia dochádza predovšetkým v odľahlých oblastiach so zlým prístupom k zdravotníckej pomoci, nákaza môže preniknúť aj do ďalších častí Afriky, varuje WHO.