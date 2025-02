Poľský generál: Keď nebudeme my na Ukrajine, môže prísť Rusko k nám

Podľa neho takýto postoj oslabuje pozíciu Poľska na medzinárodnej scéne a môže viesť k strate dôvery zo strany spojencov, informuje v stredu spravodajca TASR podľa televízie Polsat News.

„Keď nebudeme my na Ukrajine, môže prísť Rusko k nám,“ povedal Polko a varoval, že poľský odmietavý postoj môže odradiť iné štáty. „Nemecko či Taliansko sa na misii nezúčastnia, ak uvidia, že krajina, ktorá chce byť lídrom na severovýchodnom krídle NATO, odmieta akúkoľvek vojenskú prítomnosť,“ uviedol člen Rady bezpečnosti poľského prezidenta Andrzeja Dudu.

Premiér Donald Tusk vylúčil účasť poľských jednotiek na prípadnej mierovej misii, pričom zdôraznil, že krajina poskytuje Ukrajine logistickú a politickú podporu. Túto podporu Poľsko podľa neho poskytne aj krajinám, ktoré by na Ukrajinu chceli vyslať vojakov. Podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza by sa štáty hraničiace s Ruskom do takejto misie zapájať nemali, pretože sa môžu stať obeťou provokácie.

Polko však upozornil, že konkrétny formát misie zatiaľ nie je známy a môže ísť napríklad o logistickú podporu. Odmietavé stanoviská preto považuje za unáhlené. „Nehovorme našim vojakom, aby stiahli chvost ako zbabelci,“ vyhlásil.

O možnosti nasadenia vojakov na Ukrajine diskutujú viaceré európske krajiny.