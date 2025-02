Z trhu sťahujú bezpečnostnú pomôcku, bežne pomáha zachraňovať životy

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje, že rakúsky výrobca Black Diamond Equipment Europe GmbH sťahuje z trhu lavínový vyhľadávač Black Diamond Recon LT. SOI o tom informuje na svojom webe.

Ako píše inšpekcia, dôvodom je možné zlyhanie a vypnutie výrobku, pričom hrozí korózia kovového kontaktu prepínacieho mechanizmu a následné nesprávne fungovanie výrobku.

Pred lavínou neochráni, no môže zachrániť život

Ako približuje Klub slovenských turistov Stará Turá na svojej webovej stránke, lavínové vyhľadávače sú neoddeliteľnou súčasťou výstroje pri vstupe do zasnežených vysokohorských terénov.

Zároveň platí, že vyhľadávač nie je schopný ochrániť turistu pred lavínou, no dokáže výrazne pomôcť pri jeho vyhľadávaní v prípade zasypania snehom. Existuje viacero typov lavínových vyhľadávačov vrátane analógových, digitálnych alebo analógovo/digitálnych.

V prípade Black Diamond Recon LT sa týka stiahnutie z trhu všetkých vyhľadávačov s týmto označením vrátane s tým súvisiacich lavínových bezpečnostných setov s označením BD ALPINE AVY SAFETY SET a BD RECON LT AVY SAFETY SET, píše SOI. Predmetné výrobky boli vyrobené a predávané v období od 1. júna 2021 do 14. februára 2025 a obsahujú sériové čísla s prvými štyrmi číslicami v rozsahu od 2040 – 2321.

Ako zistiť sériové číslo

SOI na webe poskytuje návod, ako zistiť sériové číslo výrobku v prípade, že ste si ho už zakúpili. Potrebné je pripojiť ho k aplikácii PIEPS cez Bluetooth:

1. Aktivujte Bluetooth na výrobku zapnutím zariadenia a rýchlym stlačením tlačidla Mark. Symbol Bluetooth sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky, čo znamená, že Bluetooth je aktivovaný.

2. Na zariadení so systémom iOS alebo Android otvorte aplikáciu PIEPS. Vstúpte do Správcu zariadení a stlačte „Pripojiť zariadenie Bluetooth“. Zobrazí sa model vyhľadávača spolu so sériovým číslom.

Foto: soi.sk

„Spol. Black Diamond žiada spotrebiteľov, ktorí vlastnia lavínový vyhľadávač Black Diamond Recon LT, aby ho prestali používať a postupovali podľa pokynov na vrátenie,“ informuje SOI. Zákazníci si môžu nechať opraviť výrobok alebo žiadať jeho výmenu alebo vrátenie peňazí. Formulár na výmenu výrobku nájdete na webe výrobcu.

„V prípade potreby ďalších informácií je možné uvedenú spoločnosť kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu [email protected], alebo telefonicky +43 12537 459 333,“ dodáva SOI.