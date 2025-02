Pražskej nemocnici Motol stopli dotácie

České ministerstvo zdravotníctva v reakcii na zásah polície v pražskej Fakultnej nemocnici Motol týkajúci sa korupcie, dotačných podvodov či prania špinavých peňazí pozastavilo financovanie všetkých projektov v nemocnici. Českému rozhlasu to v stredu povedal hovorca ministerstva Jan Řežábek, informuje spravodajkyňa TASR.

Kauza sa okrem iného týka aj projektov financovaných z rozpočtu EÚ. Jedna z dotácií bola použitá na zníženie energetickej náročnosti budovy Modrého pavilónu, druhá je určená na stavbu onkologického centra, ktoré sa začalo stavať v roku 2023. Ide o jeden z projektov v rámci Národného plánu obnovy za viac než 3,7 miliardy korún (takmer 150 miliónov eur). Prostriedky na stavbu najskôr poskytuje rezort zdravotníctva, ktorý už nemocnici odoslal dve zálohové platby vo výške 738 miliónov korún.

„Ministerstvo zdravotníctva v súlade s pravidlami pozastavilo financovanie všetkých projektov FN Motol a vyčká na relevantné informácie od polície či Úradu európskeho verejného žalobcu,“ povedal Řežábek. Práve Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) prípad dozoruje.

Okrem onkologického centra by mal byť v nemocnici z Národného plánu obnovy financovaný tiež projekt Simulačného centra intenzívnej medicíny za vyše pol miliardy korún a za ďalších 50 miliónov podpora rehabilitačnej starostlivosti pre pacientov.

Český minister zdravotníctva v stredu po príchode na rokovanie vlády najskôr nechcel stopku dotácií komentovať. Potom uviedol len to, že žiadna zo stavieb, ktoré sa v nemocnici realizujú, nebola ukončená. „Stavby sú pod zmluvami a tie je potrebné naplniť, stavby dokončiť. Pokračujú zatiaľ v štandardnom režime,“ povedal Válek. Na otázku, či mal indície o dianí vo FN Motol, odpovedal, že ak by ich mal, riaditeľa by okamžite odvolal. „Žiadne indície som nemal. Je to situácia, ktorá je, samozrejme, nedobrá,“ uviedol minister. O tom, či Česku hrozia finančné straty, nechcel špekulovať. Zdôraznil však, že starostlivosť o pacientov nie je ohrozená.

Polícia po pondelkovom zásahu vo Fakultnej nemocnici Motol a na ďalších desiatkach miest zadržala 22 ľudí. Najskôr 16 z nich a potom ešte jednu osobu obvinila z poškodenia finančných záujmov EÚ, dotačného podvodu, prijatia úplatku, podplatenia, nepriameho úplatkárstva a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Stíhaní podľa nej systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. Podľa EPPO ovplyvnili zákazky za asi štyri miliardy korún (približne 160 miliónov eur). Hlavným podozrivým hrozí až 12-ročné väzenie.