Chystáte sa k Liptovskej Mare? Pozor, aby ste neporušili zákon!

Prechádzky po brehoch vodnej nádrže Liptovská Mara s klesnutou hladinou čoraz viac lákajú verejnosť. Mnohí preto pravidelne porušujú zákon, keď sa k vodnej nádrži dostanú nelegálnou prístupovou cestou od Palúčanskej ulice v Liptovskom Mikuláši cez železničnú trať. Ako TASR informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, spoločnosť evidovala za uplynulých 15 rokov v tomto úseku dva ťažké a tri smrteľné úrazy.

Od Palúčanskej ulice bola zamestnancami ŽSR z dôvodu potreby údržby zariadenia vytvorená prístupová cestička k reléovej skrini oddielového návestidla. „Na konci tejto cestičky si pravdepodobne rybári a osoby využívajúce vodné dielo na kúpanie a relax vytvorili prístupovú cestu cez priľahlý lesný porast k časti vodného diela Liptovská Mara. Toto ŽSR, žiaľ, nemali ako ovplyvniť,“ uviedla Lániková.

Pohyb v obvode trate je prísne zakázaný, a to dokonca ustanoveniami zákona o dráhach. „Pohyb v takto vymedzenom priestore je povolený len na určených miestach, ako sú nástupištia alebo priecestia, a aj to len v prípade, ak je takýto pohyb bezpečný a nie je zakázaný napríklad svetelnou výstrahou, alebo zamestnancom železníc,“ priblížila hovorkyňa ŽSR.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková pre TASR potvrdila, že za prechod cez koľaje mimo určeného priestoru a na mieste, kde je to zakázané, možno v zmysle uvedeného zákona uložiť v blokovom konaní pokutu vo výške od desať do 50 eur a v správnom konaní pokutu vo výške od 20 do 300 eur.

ŽSR upozorňujú, že pohyb v obvode trate môže byť životu nebezpečný. „Dôvodov je hneď niekoľko. Môže sa napríklad stať, že z vlaku môže trčať časť nákladu alebo tlaková vlna vyvolaná jazdou vlaku môže osobu v blízkosti koľajiska zhodiť. Pri prechádzaní cez koľajnice sa tiež môžu osoby potknúť a ťažko zraniť, a to aj s vážnymi následkami. ŽSR preto vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničných tratí,“ upozornila Lániková s tým, že vlak je kolos, ktorý môže mať v závislosti od rýchlosti brzdnú dráhu aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Polícia je o zistených nelegálnych priechodoch cez železničnú trať vyrozumená, následne takéto miesta monitoruje, kontroluje a pristihnuté osoby, ktoré nemajú do obvodu trate povolený vstup, rieši v zmysle zákona, a to prevažne upozornením a blokovou pokutou.