Extrémne sucho na Slovensku: V tejto oblasti môže padnúť rekord

Najviac zasiahnuté je severozápadné a stredné Slovensko, severná časť východného Slovenska, Považie, Biele Karpaty a Záhorie. Pre TASR to uviedol Maroš Turňa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Deficit vlahy pozoruje SHMÚ takmer na celom území Slovenska, okrem vysokých polôh a oblasti Popradu, kde sú normálne podmienky.

Vo vrstve pôdy do 40 centimetrov je podľa Turňu extrémne sucho až na viac ako polovici územia, a to hlavne na západnom, strednom a severovýchodnom Slovensku. „Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20 až 30 percent na krajnom juhozápade. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie od 30 do 50 percent. Deficit pôdnej vlahy je najviac mínus 80 až mínus 100 milimetrov na Považí, hornej Nitre, Ponitrí, v oblasti Malých Karpát a v západnej časti Podunajskej nížiny,“ priblížil.

Môže padnúť rekord

Pavel Faško z odboru klimatologická služba SHMÚ pre TASR uviedol, že na niektorých meteorologických staniciach, napríklad na krajnom juhu Podunajskej nížiny, môže byť situácia s nedostatkom zrážok od 15. októbra 2024 do 23. februára 2025 ešte nepriaznivejšia. „V niektorých iných regiónoch Slovenska, naopak, môže byť nedostatok zrážok o niečo menej nepriaznivý. Napríklad v Stropkove - Tisinci spadlo v období od 15. októbra 2024 do 23. februára 2025 81 milimetrov zrážok, čo tam predstavuje 47 percent dlhodobého priemerného úhrnu zrážok (1991 - 2020) pre toto viac ako štvormesačné obdobie,“ skonštatoval klimatológ.

Zároveň poukázal, že od začiatku februára do 23. februára sa na Slovensku zvýrazňoval nedostatok zrážok. Tohtoročný február, po zrážkovo podhodnotenom decembri a januári, môže mať na niektorých meteorologických staniciach SHMÚ mimoriadne nízky mesačný úhrn zrážok. V prvých 23 dňoch februára boli relatívne vyššie úhrny zrážok zaznamenané v južnej polovici stredného Slovenska a na juhovýchodnom Slovensku a po nedeľných (23. 2.) zrážkach aj na niektorých miestach severného Slovenska, kde to bolo ojedinele tesne viac ako päť milimetrov, tvrdí Faško.

„V rozsiahlejších oblastiach Slovenska však úhrn zrážok v rovnakom období nedosiahol viac ako jeden milimeter. Najnižší mesačný úhrn zrážok v Oravskej Lesnej dosiahol vo februári od roku 1961 3,9 milimetra. Ak v posledných dňoch tohtoročného februára v Oravskej Lesnej nepribudne toľko zrážok, aby tam bola dosiahnutá aspoň uvádzaná hodnota, bude tam zaregistrovaná nová najnižšia hodnota mesačného úhrnu zrážok pre február, aspoň od roku 1961,“ uviedol odborník. Doplnil, že medzičasom sa do konca februára ešte vyskytnú na Slovensku zrážky. Tie môžu určitým spôsobom ovplyvniť konečný mesačný úhrn zrážok v tohtoročnom februári.