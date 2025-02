Trump navrhuje predávať "zlaté karty" za päť miliónov dolárov

Takzvané zlaté karty by sa záujemcom predávali za päť miliónov dolárov a jej držiteľom by tiež otvorili cestu k získaniu občianstva. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AP.

„Budeme predávať zlatú kartu. Cena bude päť miliónov dolárov. Ľuďom dá výsady zelenej karty a navyše to bude cesta k občianstvu“ povedal americký prezident novinárom v Oválnej pracovni.

Zlatou kartou Trump plánuje nahradiť existujúci vízový program EB-5, ktorý zahraničným investorom vytvárajúcim pracovné miesta umožňuje získať tzv. zelenú kartu, teda povolenie na trvalý pobyt v USA.

Program EB-5 bol podľa ministra obchodu Howarda Lutnicka plný nezmyslov a terčom podvodov. „Bol to spôsob, ako získať zelenú kartu za nízku cenu. Prezident povedal, že namiesto toho, aby sme mali takýto smiešny program, radšej ho ukončíme. Nahradíme ho Trumpovou zlatou kartou,“ ozrejmil.

Americký prezident od firiem očakáva, že zaplatia za to, aby sa vzdelaní pracovníci dostali do USA prostredníctvom zlatej karty. Očakáva, že predať by sa ich mohlo až milión kusov.

Trump tiež v odpovedi na novinársku otázku pripustil, že nárok na zlatú kartu by mali aj ruskí oligarchovia. „Áno, možno,“ odvetil. „Poznám niekoľko ruských oligarchov a sú to veľmi milí ľudia,“ povedal.