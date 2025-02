Zelenskyj má koncom týždňa navštíviť USA, potvrdil Trump

Na stretnutí podpíše dohodu o nerastných surovinách. Dva zdroje agentúry Reuters oboznámené so situáciou predtým informovali, že k stretnutiu by mohlo dôjsť v piatok. Trump tiež uviedol, že po ukončení bojov je potrebné na Ukrajine nasadiť mierové jednotky. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Trump vyhlásil, že do Washingtonu chce doraziť Zelenskyj, aby podpísal dohodu. Podľa zdrojov však o schôdzku požiadal Biely dom.

Zdroje agentúry AFP v utorok večer uviedli, že Ukrajina odsúhlasila podmienky dohody o nerastných surovinách. Washington a Kyjev by na jej základe spoločne ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny, pričom príjmy by smerovali do novovytvoreného fondu, ktorý by bol „spoločný pre Ukrajinu a Spojené štáty“.

Kyjev pôvodnú verziu dohody odmietol s tým, že neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky. Zdroj AFP spresnil, že návrh dohody síce obsahuje odkaz na „bezpečnosť“, ale úlohu USA konkrétne nestanovuje.

Trump zároveň v utorok večer uviedol, že v prípade uzavretia dohody o ukončení konfliktu je potrebné, aby na Ukrajine pôsobili mierové jednotky. Reuters však pripomína, že Moskva odmietla akékoľvek nasadenie jednotiek NATO na území Ukrajiny.