PS: Vlády Smeru za šesť rokov nevyplatili cez MAS ani jediné euro

Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na vyjadrenia agroministra Richarda Takáča (Smer-SD) o slabom čerpaní finančných prostriedkov pre MAS.

Miestnym akčným skupinám prepadnú podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS Dariny Luščíkovej desiatky miliónov eur pre neschopnosť Smeru a SNS. Takáč potrebuje podľa nej vinníka toho, že ľuďom na vidieku prepadnú desiatky miliónov eur.

„Minister zabudol povedať, že to boli vlády Smeru a SNS, ktoré v roku 2017 ukončili prípravu stratégií v územiach tri mesiace po termíne. Na zle nastavené procesy poukázali Najvyšší kontrolný úrad SR aj Európsky dvor audítorov. Minister nespomenul ani to, že pre tieto pochybenia sme v roku 2020 ešte ani nezačali čerpať peniaze na projekty, hoci susedná Česká republika už mala vyčerpaných viac ako 64 miliónov eur,“ zdôraznila Luščíková.

Slovensko má k dispozícii eurofondy na rozvoj vidieka už od roku 2014, no aj to minister Takáč zamlčal, doplnila poslankyňa NR SR Jana Hanuliaková.

„Za šesť rokov nedokázali na tieto projekty rozvoja vidieka vyplatiť ani jediné euro. Aj na preplácanie administratívnych nákladov museli miestne skupiny čakať skoro dva roky. Keď minister Takáč spomína bordel, ktorý mu zanechali jeho predchodcovia, má pravdu. Sú to predchodcovia z jeho vlastnej strany. Minister žne len to, čo oni zasiali. No trpia opäť ľudia v regiónoch,“ podčiarkla Hanuliaková.

Poslankyňa upozornila, že minister ani vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nepomenovali žiadne konkrétne kroky, ktorými chcú zabrániť prepadnutiu desiatok miliónov eur z eurofondov.

„Z čísel, ktoré prezentovali, vyplýva, že čerpanie zdrojov je za ich viac ako ročné pôsobenie nedostatočné a prostriedky sa im nepodarí vyčerpať. Vyzývame preto ministra, aby začal konať alebo prevzal za tieto zlyhania Smeru zodpovednosť,“ uzavrela Hanuliaková.

Takáč v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že európske finančné prostriedky určené pre MAS nebudú všetky vyčerpané. Za slabé čerpanie zdrojov určených pre MAS podľa neho môžu príslušní politici, ktorí na Slovensku vládli v rokoch 2020 až 2023, najmä teraz opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a vtedajší minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.