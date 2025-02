SaS kritizuje Fica: Parlament je zablokovaný, kým premiér cestuje po svete

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za to, že podľa nej nerieši rastúce problémy obyvateľov Slovenska a zatiaľ čo parlament je zablokovaný, premiér cestuje po svete.

Predseda strany a poslanec Branislav Gröhling tvrdí, že strana prináša konkrétne návrhy, ktoré by pomohli ihneď po ich schválení. Prvým je zníženie spotrebnej dane na benzín, ktorého cena sa v súčasnosti blíži úrovni 1,6 eura za liter, no zároveň je podľa Štatistického úradu SR porovnateľná s cenou vo februári 2024.

Zmenami by mal podľa predsedu SaS prejsť aj živnostenský zákon, čo by malo uľahčiť život živnostníkom. O aké zmeny by malo ísť, ale Gröhling nespresnil. SaS navrhuje aj zvýšenie hranice pre platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre podnikateľov z 50.000 eur na 75.000 eur, čo by malo podľa liberálov podporiť rast slovenských podnikov. Posledným návrhom je zakotvenie nášho členstva v EÚ a NATO priamo do Ústavy SR.

„Ale o tom všetkom nemôžeme rokovať, pretože vaša koalícia sa háda a nevie ani len otvoriť parlament,“ uviedol Gröhling. Šéf SaS zároveň vyzval premiéra a vládnu koalíciu, aby sa buď dohodli a poslanci začali riadne chodiť do práce a rokovať v parlamente, alebo aby naša krajina išla do predčasných volieb.

Utorok 25. februára 2025

Parlament mal podľa harmonogramu zasadať od 4. februára, no riadnu schôdzu koalícia nahradila mimoriadnou v rovnakom termíne a s obmedzeným programom. Ďalšie zasadnutie parlamentu by sa malo začať v utorok 25. marca.