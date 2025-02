Ukrajina by mohla vstúpiť do EÚ ešte pred rokom 2030, tvrdí von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Kyjeve ocenila pokrok Ukrajiny na jej ceste k členstvu v Európskej únii a pripustila možnosť vstupu krajiny do eurobloku ešte pred rokom 2030. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.

„Veľmi oceňujem politickú vôľu, ktorá tu je. Ak bude ukrajinský proces... pokračovať takýmto tempom a v takejto kvalite, možno by to mohlo byť skôr ako v roku 2030,“ uviedla šéfka eurokomisie v súvislosti s možným vstupom kandidátskej krajiny do EÚ.

Pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine bola na návšteve v Kyjeve aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová, ktorá rovnako ocenila pokrok krajiny. „Sme (EK) rovnako ako Ukrajina odhodlaní čo najrýchlejšie dosiahnuť zásadný pokrok a pracujeme na plné obrátky,“ uviedla Kosová pre novinára zastupujúceho projekt European Newsroom (ENR) s tým, že prvé prístupové kapitoly by sa mohli otvoriť už v prvej polovici tohto roka.

„Ešte je potrebné urobiť niekoľko krokov, ale dúfame, že sa nám podarí otvoriť klaster (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) 1 (zásady), klaster 2 (vnútorný trh), klaster 6 (vonkajšie vzťahy) už počas poľského predsedníctva,“ uviedla Kosová pre ENR.

Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Európska rada jej udelila štatút kandidátskej krajiny o takmer štyri mesiace neskôr. Prístupové rokovania s Ukrajinou sa formálne začali v júni 2024. EÚ a Ukrajina spolupracujú aj v rámci Východného partnerstva.