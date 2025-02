Putin sa vyjadril k mierovým rokovaniam: Toto odkázal Európe

„Nielen európske (štáty), ale aj iné krajiny majú právo a môžu sa zúčastniť“ na rozhovoroch zameraných na vyriešenie „krízy“ na Ukrajine, spresnil Putin.

Ruský prezident podľa AFP ďalej v prejave podporil návrh šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby Rusko, Spojené štáty a Čína znížili svoje vojenské rozpočty na polovicu.

„Myslím si, že je to dobrý nápad. USA by znížili (výdavky na obranu) o 50 percent a my by sme ich znížili o 50 percent a potom by sa pridala Čína, ak by chcela.“ doplnil s tým, že je ochotný o návrhu diskutovať.

Putin tiež prezradil, že americké a ruské spoločnosti sú „v kontakte“ v súvislosti so spoločnými hospodárskymi projektami. „Áno, niektoré naše spoločnosti sú vo vzájomnom kontakte a o takýchto projektoch sa diskutuje.“

Rusko je podľa Putina ochotné ponúknuť Spojeným štátom a ďalším krajinám účasť na ťažbe strategických nerastných surovín, okrem iného aj na okupovaných častiach Ukrajiny. Ako dodal v prejave, Moskva je pripravená spolupracovať so „zahraničnými partnermi vrátane Američanov“ na rozvoji ťažby vzácnych kovov..., a to aj „v našich nových regiónoch“, pričom podľa agentúry mal na mysli oblasti Ukrajiny kontrolované Ruskom.