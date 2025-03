Nedarí sa vám zaspať, keď to potrebujete? Vyskúšajte tento trik

Kým niektorí ľudia dokážu zaspať pár minút po tom, čo položia hlavu na vankúš, iní sa prehadzujú, prehrávajú si udalosti z celého dňa, počítajú ovečky a nedá sa im zaspať. Niekedy sa zdá, akoby snaha zaspať bola márna. Skúšali ste však už v posteli zostať hore?

Technika nazývaná paradoxná intencia alebo paradoxný zámer sa používa už od 30. rokov 20. storočia na liečbu úzkostných porúch, ale dá sa využiť aj na lepší spánok. Stačí si povedať, že nezaspíte a zbytočne sa nenútiť do toho, aby ste zaspali.

Paradoxný zámer prvýkrát pomenoval psychológ Viktor Frankl v roku 1939. Veril, že na liečbu úzkosti sa musíme postaviť tvárou v tvár strachu z toho, čo v nás vyvoláva úzkosť. Okrem úzkosti a nespavosti sa táto technika používa aj na liečbu OCD, anorexie a mnohých iných fóbií.

Teória hovorí, že keď si ľahneme do postele a snažíme sa zaspať, tlak, ktorý na nás vyvíja snaha zaspať, spôsobuje úzkosť. Tým sa zapína sympatický nervový systém (SNS) - „systém boja, strachu a úteku“, ktorý je reakciou potrebnou na to, aby telo utieklo pred nebezpečenstvom. Úzkosť pri snahe zaspať vás potom uvádza do stavu vysokej pohotovosti. Môžete sa však uspať tak, že si poviete opak.

Ako využiť paradoxný zámer, aby ste zaspali

1. Choďte do postele a ľahnite si do tmy s otvorenými očami.

2. Nevyvíjajte žiadne úsilie, aby ste zaspali.

3. Nedovoľte si robiť si starosti s tým, že bdiete.

4. Keď cítite, že sa vám zatvárajú oči na spánok, snažte sa, aby sa to nestalo ešte niekoľko minút. Nepreháňajte to. Zaspíte, keď bude mozog pripravený.

5. Princípom je dovoliť si byť hore a jednoducho nechať spánok, aby prišiel prirodzene.

Hoci je potrebné vykonať ďalšie testy, v štúdii z roku 2002 sa dospelo k záveru, že paradoxný zámer lepšie znižuje úzkosť súvisiacu so spánkom ako iné pasívne metódy na navodenie spánku. V niektorých štúdiách viedli účinky paradoxného zámeru na nespavosť k veľkému zlepšeniu symptómov nespavosti.

Existuje nespočetné množstvo dôvodov, prečo môžete mať problémy so zaspávaním, a stojí za to pýtať sa, aké sú to dôvody. Mnohým z nás nedovolia zaspať rôzne problémy, ako napríklad hluk, prehriatie, nepohodlná posteľ, nočné alergie a znepokojujúce myšlienky.

Paradoxný zámer nemôže vyriešiť všetko. Fungovať bude len vtedy, ak budete dodržiavať správnu spánkovú hygienu, upravíte všetky tieto premenné a stanovíte si čas spánku a vstávania. Nespite počas dňa, venujte sa pohybovej aktivite a choďte spať, keď sa budete cítiť unavení.