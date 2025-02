Macron sa stretol s Trumpom, s rokovaniami bol spokojný

Predmetom rokovaní spolu s partnermi zo skupiny G7 bolo predovšetkým ukončenie vojny na Ukrajine a spôsob, akým by k nemu malo dôjsť, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Macron sa stretol s Trumpom počas jeho druhého funkčného obdobia ako prvý európsky líder. Ich stretnutie trvalo približne hodinu a tri štvrte, pričom obaja prezidenti sa spolu zúčastnili na videokonferencii s lídrami G7.

Francúzsky prezident bol so stretnutím spokojný a označil ho za „veľmi dobré (a) veľmi priateľské“. Pokračovanie ich rokovaní je naplánované na 14.00 h miestneho času (20.00 h SEČ), po ktorých bude nasledovať spoločná tlačová konferencia.

Na sociálnej sieti X Macron opätovne prejavil podporu Kyjevu v jeho boji proti Moskve pri príležitosti tretieho výročia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

„Ukrajina už tri roky s obdivuhodnou odvahou bojuje proti agresorovi - Rusku. Za suverenitu a slobodu,“ napísal Macron. „Naša podpora Ukrajine zostane neochvejná. Som vo Washingtone, aby som to potvrdil a aby sme spolu s prezidentom Trumpom a našimi spojencami napredovali,“ dodal.

Macron dúfa v zapojenie USA do zabezpečenia akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine, no zdôraznil jeho postoj, že Kyjev by mal byť súčasťou rozhovorov o ukončení vojny. Trumpovi tiež povedal, že Európa je pripravená „zvýšiť“ výdavky na svoju obranu.

Podľa AFP je cieľom Macronovej návštevy skoordinovať európsku reakciu na Trumpov postoj ku Kremľu a k vojne na Ukrajine. Poradca francúzskeho prezidenta uviedol, že Macron svoje „návrhy opatrení (proti) ruskej hrozbe“ predstaví Trumpovi v nasledujúcej debate.

Macron chce Biely dom presvedčiť v pokračovanie určitej podpory pre Kyjev, rešpektovanie ukrajinskej suverenity a zohľadnenie európskych záujmov, píše AFP.

Vzťahy medzi Európou a USA zostali napäté predovšetkým po rozhodnutí Trumpa viesť mierové rokovania s Moskvou bez prítomnosti ukrajinských či európskych predstaviteľov.