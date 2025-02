Nová požiadavka Muska na federálnych zamestnancov: Odpovede musia zaslať do 2 dní

Šéf amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elon Musk chce od zamestnancov federálnych úradov, aby preukázali, čo sa im podarilo minulý týždeň dosiahnuť v práci, inak im hrozí výpoveď. Niektoré úrady však nariadili svojim zamestnancom požiadavke nevyhovieť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Muskov úrad zaslal v sobotu večer státisícom federálnych zamestnancov e-mail, v ktorom od nich požaduje, aby uviedli päť konkrétnych vecí, ktoré dosiahli minulý týždeň. Odpovede majú zaslať do 48 hodín, v opačnom prípade to bude považované za výpoveď, píše Musk na sociálnej sieti X.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.