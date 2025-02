V nemeckých voľbách zvíťazili CDU/CSU pred AfD. Aké plány má líder konzervatívcov?

Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica. Pred bránami parlamentu – Spolkového snemu, zostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré v noci na nedeľu zverejnila volebná komisia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Najlepší výsledok pre krajnú pravicu

Blok CDU/CSU získal 28,5 percenta hlasov, čo je o 4,5 percenta viac ako v roku 2021, predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz je tak na najlepšej ceste stať sa budúcim nemeckým kancelárom. Merz avizoval, že vládu chce zostaviť najneskôr do Veľkej noci.

AfD označovaná za krajne pravicovú skončila na druhom mieste so ziskom 20,8 percenta hlasov (+ 10,4), čo je vôbec najlepší výsledok v celoštátnych voľbách od jej vzniku vo februári 2013. AfD zvíťazila vo všetkých piatich bývalých východonemeckých spolkových krajinách - Meklenbursku-Predpomoransku, Brandenbursku, Sasku-Anhaltsku, Sasku a Durínsku. Všade dostala viac ako 30 percent hlasov, pričom v Durínsku, kde vlani v septembri zvíťazila vo voľbách do krajinského parlamentu, jej dalo hlas až 38,6 percenta voličov. Dominovala tiež vo vekovej kategórii voličov od 35 do 44 rokov.

BREAKING: Germany’s conservative CDU/CSU bloc wins the federal election, with the far-right AfD coming in second but underperforming expectations, according to exit polls.



Looks like Elon Musk and J.D. Vance’s support for the AfD didn’t succeed. pic.twitter.com/nnBz9HCIIh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 23, 2025

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) sa prepadla o vyše deväť percentuálnych bodov a so ziskom 16,4 percenta hlasov zaznamenala svoj historicky najhorší výsledok vo voľbách do Bundestagu od roku 1949. V predošlých voľbách jej hlasy odovzdalo 25,7 percenta voličov.

Zelení, jeden z dvoch koaličných partnerov SPD v Scholzovej vláde, získali na 11,6 percenta hlasov (- 3,1). Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročila ešte strana Ľavica so ziskom 8,8 percenta (+ 3,9), ktorej preferencie vzrástli najmä v závere kampane.

Official results and electoral map of German federal election 2025.



The border between Cold War era West Germany and East Germany are once again clearly visible. pic.twitter.com/Jnb10Vyqyj — Clash Report (@clashreport) February 24, 2025

Slobodná demokratická strana (FDP), ďalší koaličný partner SPD, dostala len 4,3 percenta hlasov (- 7,1) a v parlamente už zastúpená nebude. Jej predseda a bývalý minister financií Christian Lindner oznámil, že po 25 rokoch odchádza z aktívnej politiky. Lindner mal časté spory so Scholzom, ktorý ho v novembri odvolal po spore o výdavky, čím pripravil pôdu pre rozpad koalície a predčasné voľby.

Vstup do Spolkového snemu len tesne ušiel Aliancii Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá získala 4,972 percenta hlasov. K prekročeniu päťpercentnej hranice jej chýbalo necelých 14.000 hlasov.

Zostavovanie novej nemeckej vlády bude zložité. S AfD nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán. SPD zasa odmieta ísť do koalície s CDU/CSU.

Merz chce jednotu EÚ

Konzervatívny víťaz nemeckých volieb Friedrich Merz v nedeľu večer povedal, že Európa musí vyvíjať vlastné obranné kapacity v čase rastúceho napätia so Spojenými štátmi v súvislosti s Ukrajinou a financovaním NATO. Medzi svoje priority zaradil snahu o jednotu v EÚ s cieľom čeliť zasahovaniu zo strany USA a Ruska. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

„Pre mňa bude absolútnou prioritou čo najrýchlejšie posilniť Európu, aby sme mohli, krok za krokom, skutočne dosiahnuť nezávislosť od USA“ v otázkach obrany, uviedol Merz v povolebnej diskusii politických lídrov vo verejnoprávnych televíziách ARD a ZDF.

„Po vyhláseniach Donalda Trumpa v poslednom týždni je jasné, že Američanom... je osud Európy prakticky ľahostajný,“ povedal šéf kresťanských demokratov z CDU. Podľa vlastných slov nemá žiadne ilúzie o výzvach vo vzťahu so Spojenými štátmi.

„Zásahy z Washingtonu neboli o nič menej dramatické a drastické a v konečnom dôsledku poburujúce ako zásahy, ktoré sme videli z Moskvy,“ zdôraznil Merz v narážke na podporu, ktorú nemeckej krajnej pravici pred voľbami ponúkol miliardár a Trumpov spolupracovník Elon Musk.

Merz, ktorý sa zrejme stane novým nemeckým kancelárom, znova vylúčil spoluprácu s krajine pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v nedeľňajších voľbách skončila na druhom mieste.

„Budem sa snažiť vytvoriť spolkovú vládu, ktorá bude reprezentovať celé nemecké obyvateľstvo. A budem sa snažiť vytvoriť spolkovú vládu, ktorá vyrieši problémy našej krajiny,“ citovala ho agentúra DPA.

Odchádzajúci kancelár Olaf Scholz uviedol, že uchádzať sa o znovuzvolenie po náročnom pôsobení vo funkcii nebolo chybou. Priznal, že tretie miesto jeho sociálnych demokratov z SPD je „trpké“. Dosiahli totiž svoj najhorší volebný výsledok v povojnových dejinách Nemecka.

Scholz tiež v diskusii potvrdil, že sa nezúčastní na koaličných rokovaniach, ak na ne konzervatívci sociálnych demokratov pozvú. „Nebudem zástupcom SPD v spolkovej vláde vedenej CDU ani o nej nebudem rokovať,“ zdôraznil.

Gratuloval mu aj Trump

Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil víťazstvo bloku konzervatívnych strán CDU/CSU v nedeľňajších predčasných voľbách za "veľký deň pre Nemecko a pre Spojené štáty". Na čiastkové výsledky reagovali aj český premiér Petr Fiala a generálny tajomník NATO Mark Rutte, informuje TASR s odvolaním sa na svetové agentúry

„Tak ako v USA aj ľudia v Nemecku sú unavení z politiky bez zdravého rozumu, najmä pokiaľ ide o energetiku a imigráciu, ktorá trvala toľko rokov,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social, ktorý napísal veľkými písmenami.

Český premiér Petr Fiala zagratuloval na platforme X k víťazstvu predsedovi Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a možnému budúcemu kancelárovi Friedrichovi Merzovi a zaželal mu „veľa síl a úspechov“ pri zostavovaní ďalšej vlády. Uviedol tiež, že sa teší na prehĺbenie spolupráce oboch krajín a na spoluprácu na silnejšej Európe.

Gratuluji @_FriedrichMerz a CDU/CSU k vítězství v německých volbách. Přeji hodně sil a úspěchu při sestavování spolkové vlády. Těším se na další prohloubení česko-německé spolupráce a společnou práci na silnější Evropě. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 23, 2025

Šéf NATO Mark Rutte v príspevku na platforme X napísal, že sa teší na spoluprácu s Merzom „v tomto kľúčovom momente pre našu spoločnú bezpečnosť“. „Je dôležité, aby Európa zvýšila výdavky na obranu a vaše líderstvo bude kľúčové,“ dodal.