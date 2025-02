Kartón nevyhadzujte: Toto je 5 spôsobov, ako ho viete využiť v záhrade

Od krabíc od objednávok až po škatule na vajcia, kartón sa zvyčajne hromadí doma a končí v koši alebo v lepšom prípade sa recykluje. Existuje však veľa spôsobov, ako kartón znovu využiť na vašom dvore. Kartón sa prirodzene rozkladá, takže je ideálnym materiálom na pomoc pri mnohých rôznych záhradníckych prácach. Tu je niekoľko spôsobov vyžitia kartónu v záhrade.

1. Použite kartón ako kompost

Jedným z najlepších spôsobov opätovného využitia kartónu je použiť ho ako hnedý materiál do kompostu. Je však potrebné mať na pamäti niekoľko vecí. Kartón má vysoký obsah uhlíka, ktorý vyvažuje zeleninu bohatú na dusík. Roztrhajte ho na malé kúsky, aby sa rýchlejšie rozložil. Musíte si tiež dávať pozor, aký kartón používate. Dávajte si pozor na lesklé, atramentové materiály, tie sú zo zrejmých dôvodov nevhodné. Takže buďte opatrní pri opätovnom používaní krabíc od cereálií a iných potravín.

2. Staré škatule použite ako vrstvu mulča

Kartón sa často používa aj ako mulč. Rovnako ako mulč poskytuje živiny, pomáha udržiavať vlhkosť a potláča buriny a vyživuje mikróby. Postup je jednoduchý. Stačí nastrihať lepenku tak, aby sa zmestila okolo rastlín, a potom ju zasypať vrchnou vrstvou zeminy. Potom ju navlhčite a prikryte kartón trochou zeminy alebo kompostu. Navlhčenie lepenky je dôležité, pretože zlepšuje zadržiavanie vody. Kartón sa pomaly rozkladá, čo je dobré, ale ak ho najprv nenamočíte, môže odpudzovať vodu.

3. Záhradkárčenie v štýle lasagní

Kartón sa používa aj pri záhradníčení v štýle lasagní, ktorý pripomína talianske prekladané cestoviny. Pri tejto obľúbenej metóde bez kopania sa používajú vrstvy lepenky a iných odpadových materiálov na vytvorenie kompostu bohatého na živiny vo vyvýšených záhonoch alebo nádobách. Je to ako miniatúrny, samostatný kompost. Vytvoríte vrstvu z kartónu a na ňu navrstvíte zelený a hnedý odpadový materiál, ako sú noviny a pokosená tráva.

Nevýhodou tejto metódy je, že chvíľu trvá, kým začne fungovať. Rovnako ako pri komposte potrebujete niekoľko mesiacov, kým sú „lasagne“ pripravené na sadenie. Môžete začať vrstvou kompostu, ale ak to urobíte, musíte použiť rastliny s plytkými koreňmi, ako je šalát alebo kapusta.

4. Substrát na pestovanie húb

Pestovanie húb je fascinujúce, pretože huby rastú podobne ako rastliny, ale potrebujú úplne iné podmienky. Huby nerastú v pôde, väčšina húb pestovaných na domácich záhradách potrebuje drevnatý substrát. Súpravy na pestovanie húb sa zvyčajne dodávajú so substrátom, ako je starý kmeň alebo drevené triesky. Môžete však použiť aj kartón, ale musí sa správne pasterizovať.

Kartón musíte rozlomiť na malé kúsky a potom ich namočiť do vriacej vody. Tým by sa mali zničiť všetky baktérie v kartóne, ktoré by mohli ovplyvniť huby počas ich rastu. Vodu vytlačte cez uterák a potom kúsky kartónu položte do nádoby so vzduchovými otvormi. Pridajte huby a kartón vo vrstvách, potom nádobu uzavrite a uložte na chladnom a tmavom mieste. Takto budú huby rásť.

5. Hotel pre hmyz

Kartón môžete opätovne použiť aj ako úkryt pre užitočné opeľovače. Mnohé druhy hmyzu milujú úkryty a ak im ich doprajete, službu vám oplatia. Udržiavanie tohto hmyzu na dvore môže pomôcť opeľovať vaše rastliny. Vrstvená vlnitá lepenka imituje kôru stromov, ktorá je pre chrobáky najlepším miestom na život.

Môžete použiť veľa rôznych druhov lepenky. Vlnitá lepenka je skvelá pre larvy včiel a ôs, ale podobné prostredie môžete vytvoriť aj zrolovaním rolky toaletného papiera alebo baliaceho papiera. Jediným problémom je, že kartón musíte chrániť pred dažďom. Vlhký hotel sa môže zrútiť a zabiť hmyz, alebo podporiť vznik plesní, ktoré môžu spôsobovať choroby.