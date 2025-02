Voľby v Nemecku: Exit polly ukazujú víťazstvo CDU/CSU

Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa podľa výsledkov exit pollov televízie ARD skončili víťazstvom kresťanských demokratov z únie CDU/CSU, ktorí dostali 29 percent hlasov. Nasleduje Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom 19,5 percenta a sociálni demokrati (SPD) so 16 percentami. Informovali o tom denník Die Welt a agentúra DPA, píše TASR.

Do Spolkového snemu (Bundestag) by sa podľa týchto prognóz dostali aj Zelení (13,5 percenta) a strana Ľavica (8,5 percenta). Tesne pod päťpercentnou hranicou vstupu do parlamentu sa nachádzajú liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice.

Prognózu po zatvorení volebných miestností o 18.00 h zverejnila aj ďalšia verejnoprávna televízia ZDF, ktorej výsledky sa do značnej miery zhodujú s exit pollom ARD.

Ak sa takéto výsledky potvrdia, konzervatívci pod vedením šéfa CDU Friedricha Merza si oproti voľbám z roku 2021 polepšia o približne päť percent. Krajne pravicová AfD svoj zisk zdvojnásobi.

SPD doterajšieho kancelára Olafa Scholza naopak dosiahne svoj najhorší výsledok vo voľbách do Bundestagu od roku 1949. V predošlých voľbách jej hlasy odovzdalo ešte 25,7 percenta voličov.

Zelení si svoju pozíciu zhruba udržia, kým Ľavica výrazne stúpne a FDP prepadne na polovicu predchádzajúceho zisku.

Predpokladaný budúci kancelár Merz bude na vytvorenie vlády potrebovať koaličných partnerov. Spojenectvo s AfD vylúčil. Ak by sa do parlamentu dostali aj FDP a BSW, kresťanskí demokrati by museli hľadať tretieho koaličného partnera, konštatovala DPA. Predstaviť si podľa nej možno koalíciu CDU/CSU s SPD a FDP, prípadne s SPD a Zelenými, tých však dôrazne odmieta CSU.

Volebná účasť dosiahla podľa predbežných údajov 83 až 84 percent, čo je viac ako v roku 2021 (76,4 percenta).