Doktorka varuje pred nebezpečným trendom: Toto si na pery nadávajte

Medzi celebritami a influencermi sa rozšírila praktika „prelepovania úst“, ktorá sľubuje, že dýchanie výlučne nosom môže priniesť množstvo výhod.

Dýchanie nosom môže pomôcť znížiť krvný tlak, odfiltrovať alergény a dokonca pri správnej technike znížiť úzkosť. Niektorí však veria, že dokáže zoštíhliť vašu tvár a čeľusť.

Triku podľahla aj Ivanka Trumpová, ktorá sa počas vystúpenia v podcaste priznala, že používa ústnu pásku. Rovnako sa k prelepovaniu úst na noc priznali aj herečky Gwyneth Paltrow a Emma Roberts.

Ale aj napriek tomu, že si v poslednom čase získalo prelepovanie úst popularitu, neexistujú „dostatočne silné dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že by ústna páska bola prospešná,“ uviedol doktor Pena Orbea pre Cleveland Clinic.

Prelepovanie úst môže mať aj množstvo negatívnych vedľajších účinkov, ako je zlý dych a bolesť hrdla. Doktorka Chisom Ikeji z Pittsburghu vo videu zverejnenom na TikToku vyzvala ľudí, aby prestali používať módne pásky na ústa.

Dýchanie nosom má samozrejme svoje výhody, ako je zvlhčenie vzduchu pred vstupom do pľúc a filtrovanie drobných častíc, ako je prach, peľ, baktérie, vírusy. „Je to vlastne prvá obranná línia tela proti ochoreniam dýchacích ciest,“ uviedla Ikeji. Aj keď uznala, že dýchanie ústami zvyšuje riziko ochorenia ďasien, prelepovanie úst nie je riešením pre lepšie zdravie.

„Riziká spojené s prelepovaním úst v noci ďaleko prevyšujú výhody. Ak máte z nejakého dôvodu tendenciu dýchať ústami, existuje dôvod, prečo si vaše telo niečo kompenzuje, a aby ste si v noci zalepili ústa páskou a povedali: 'Viem to lepšie,' to nie je dobrý nápad,“ povedala.

Internistka varovala, že prelepením úst sa „vystavujete riziku, že si zablokujete schopnosť dýchať“ a znížite príjem kyslíka. Zdôraznila, že ak už máte obštrukčné spánkové apnoe, môže to byť ešte nebezpečnejšie. Doktorka dodala:

„To, čo prelepovanie úst nespôsobí, je zlepšenie vašej čeľuste. No tak, ľudia, nemá to žiadny fyziologický zmysel. Po prvé, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, a prečo by dýchanie spôsobom, akým väčšina ľudí prirodzene dýcha, pomáhalo zlepšiť svalovú alebo kostnú štruktúru vašej tváre? Ak je teda chrápanie alebo dýchanie ústami pre vás vážnym problémom, navštívte radšej svojho lekára, zaobstarajte si do miestnosti zvlhčovač vzduchu, ktorý vám pomôže zvlhčiť vzduch, a zapracujte na svojej spánkovej hygiene, aby ste lepšie spali.