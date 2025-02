Pápež František je v kritickom stave

88-ročný pápež je bdelý a deň strávil vo svojom kresle, no po astmatickej kríze potreboval vysoký prísun kyslíka. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.

František dostal tiež krvnú transfúziu po tom, ako testy ukázali „stav spojený s anémiou“, uvádza sa v najnovšej pravidelnej správe Vatikánu o pápežovom zdraví.

„Dnes ráno mal pápež František dlhšiu astmatickú respiračnú krízu, ktorá si tiež vyžiadala aplikáciu vysokoprietokového kyslíka,“ píše sa v oznámení. „Svätý Otec je naďalej bdelý a strávil deň v kresle, aj keď vo väčších bolestiach ako včera. V tejto chvíli je prognóza zdržanlivá.“

Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli minulý piatok 14. februára so zápalom priedušiek, ktorý sa však neskôr vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy.

Šéf pápežovho lekárskeho tímu v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že zdravotný stav pápeža sa síce zlepšil a nenachádza sa v ohrození života, stále však nie je mimo nebezpečenstva.