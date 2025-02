Senickí policajti pomohli manželskému páru, ktorý sa ocitol v núdzi

Do ťažkostí sa dostal najprv 67-ročný muž, ktorý šiel na prechádzku so psom. Počas nej však spadol a poranil si hlavu. Zavolal preto svojej manželke, ktorá ho šla hľadať, ale zostalo jej nevoľno, pretože je diabetička. „Ihneď boli do obce vyslaní kolegovia z Obvodného oddelenia Policajného zboru Senica. Vyrozumení boli aj psovod, hasiči a rýchla zdravotná pomoc,“ informovala polícia.

Zasahujúcim policajtom sa podarilo nájsť najprv ženu, ktorej poskytli občerstvenie, a keď sa presvedčili, že je v poriadku, začali pátrať v okolí. „Približne o desať minút sa im podarilo nájsť aj jej manžela, ktorý mal viditeľné poranenie tváre. Oboch si následne prevzali do zdravotnej starostlivosti záchranári,“ doplnila polícia.