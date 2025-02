13-ročný chlapec zo Slovenska zomrel po lyžovačke v Poľsku

V nemocnici v Krakove zomrel 13-ročný Slovák, ktorý v stredu pri lyžovaní v Krynici-Zdróji narazil do snežného dela na svahu. Oznámila to v sobotu hovorkyňa Detskej univerzitnej nemocnice v Krakove Katarzyna Pokorna-Hryniszynová. TASR o tom informuje podľa stanice TVN24.

K nehode podľa poľskej televízie došlo v stredu predpoludním. Slovák narazil do snežného dela, pričom utrpel vážne zranenia. Následne ho letecká záchranná služba previezla do nemocnice v Krakove, kde bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Lekárom sa však nepodarilo zachrániť život chlapca. Podľa hovorkyne nemocnice podľahol zraneniam v piatok popoludní.

Polícia zistila, že snežné delo bolo v čase nehody nefunkčné. „Snežné delo bolo ohradené kovovou sieťou. Chlapec vrazil do pletiva, pretrhol ho a narazil do krytu snežného dela. Chlapec mal na hlave prilbu, ktorá je povinná pre osoby mladšie ako 15 rokov, no napriek tomu boli jeho zranenia veľmi vážne,“ uviedla predstaviteľka polície, informuje TVN24.