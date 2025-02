Pri pamätníku holokaustu v Berlíne útočili nožom

V priestore medzi veľvyslanectvom USA a pamätníkom holokaustu v berlínskej štvrti Mitte zatiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia vážne zranili nožom jednu osobu, informuje TASR s odvolaním sa na denník Bild.

Hovorca polície Florian Nath oznámil, že ide o muža, ktorého previezli do nemocnice. Identita zraneného zatiaľ nie je známa.

Podľa informácií portálu denníka B.Z. na muža zaútočil nožom neznámy páchateľ, ktorý je na úteku.

Zdravotníci ošetrili viacero ľudí, ktorí utrpeli šok.





It is reported that an unidentified person stabbed a few people in Berlin. pic.twitter.com/uZbPx0qRQI