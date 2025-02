Trumpov poradca na konferencii konzervatívcov pobúril nacistickým gestom

Vodca francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella v piatok zrušil svoje vystúpenie s prejavom na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Rozhodol sa tak pre "gesto odkazujúce na nacistickú ideológiu" zo strany Stevea Bannona, niekdajšieho poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bardella, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo Washingtone, povedal, že nebol prítomný na CPAC v čase, keď Bannon vo štvrtok urobil gesto pripomínajúceho nacistický pozdrav.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.



Nazism has officially taken over the GOP.



The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le