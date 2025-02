Dánsky astronaut kritizoval Muska za nepravdivé informácie o astronautoch

Mogensen kritizoval slová miliardára, že prezident Joe Biden úmyselne zanechal dvoch amerických astronautov na palube ISS. TASR o tom píše podľa správy britského denníka The Guardian.

Mogensen vo štvrtok na sieti X zdieľal klip televízie Fox News s Muskom a prezidentom Donaldom Trumpom. Musk v ňom tvrdil, že astronauti Butch Wilmore a Suni Williamsová uviazli na ISS z „politických dôvodov“ Bidena a že nová administratíva im teraz prichádza na pomoc.

„Aké klamstvo. A od niekoho, kto sa sťažuje na nedostatok čestnosti zo strany mainstreamových médií,“ napísal. Astronaut Európskej vesmírnej agentúry (ESA) bol na ISS dvakrát. V roku 2023 priletel ako prvý neamerický pilot na palube rakety SpaceX Crew Dragon. Spoločnosť SpaceX tiež vlastní Musk. V roku 2015 bol Mogensen na palube ruského Sojuzu.

What a lie.



And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon