Politici si pripomínajú výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice

Hovoria o potrebe hľadania pravdy ako ich odkaze a upozorňujú na potrebu uctievať si ich pamiatku. Vyplýva to z ich stanovísk.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) označil vraždu za tragédiu. „Smrť alebo vražda kohokoľvek je tragédiou a nepochopením toho, že taká vec sa môže udiať, zvlášť ak hovoríme o tom, ak sa to udeje niekomu v súvislosti s prácou, s jeho názorom,“ povedal. Verí, že orgány činné v trestnom konaní aj oni v rámci vzdelávania na školách robia všetko preto, aby sa takýto incident nezopakoval.

Tragédiu si pripomenulo aj opozičné hnutie PS. Vyzdvihlo pritom občiansku odvahu obetí aj ich odhodlanie bojovať za demokraciu, slobodu a spravodlivosť. „Na týchto dvoch statočných mladých ľudí nesmieme nikdy zabudnúť,“ poznamenal predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti.

Opozičná SaS hovorí o vražde ako o tragédii, ktorá odhalila prepojenia mafie s najvyššími politickými kruhmi. Pamiatka na Jána a Martinu je podľa nej záväzkom bojovať za bezpečnosť novinárov a spravodlivú spoločnosť. „Vražda J. Kuciaka a M. Kušnírovej bola mementom pre celú krajinu. No dnes, po siedmich rokoch, vidíme, že spravodlivosť stále nebola naplnená. Objednávateľ vraždy nie je odsúdený a právny štát je opäť ohrozený. Ohrozujú ho priamo tí, ktorí vládli, keď sa ohavná vražda udiala. Aj dnes sa opakujú útoky na novinárov a šíri sa nenávisť práve z úst rovnakých predstaviteľov ako vtedy,“ skonštatoval líder SaS Branislav Gröhling.

Obete si vo Veľkej Mači pripomenulo aj opozičné hnutie Slovensko. Jeho líder Igor Matovič si myslí, že osoba Kuciaka by mala byť pre ľudí odkazom, aby milovali svoju vlasť a prejavovali to tým, že budú odvážne bojovať proti šíriacej sa nenávisti a lži. Poukázal pritom na potrebu hľadania pravdy. Mieni, že Kuciak by mal byť inšpiráciou aj pre ďalších novinárov. „Slovensku by mimoriadne pomohlo, ak by si ostatní novinári na Slovensku z neho zobrali príklad a prestali byť majiteľmi pravdy, ale aby odteraz len a len hľadali pravdu,“ dodal.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že odkaz Jána a Martiny je pre ľudí záväzkom, aby pokračovali v boji za krajinu, kde pravda a spravodlivosť vždy zvíťazia nad zločinom a korupciou. „Vražda J. Kuciaka a M. Kušnírovej bola tragickým dôkazom toho, ako hlboko mafia prerástla do štruktúr moci. Dnes, po siedmich rokoch, je smutnou realitou, že sme opäť svedkami rozvratu spravodlivosti a návratu ochrany zločincov,“ povedala.

Pamiatku Jána a Martiny si uctila aj mimoparlamentná strana Demokrati. Tvrdia, že ich zabil prehnitý systém s politickým pozadím. „V dnešnej dobe klamstiev a populistov, keď sa pravda nahrádza klamstvami, je vytrvalosť a obhajoba pravdy jedným z najdôležitejších odkazov strašného činu, ktorý otriasol Slovenskom,“ povedal expremiér a podpredseda strany Eduard Heger.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Najpravdepodobnejším motívom bola podľa polície jeho investigatívna žurnalistická práca.