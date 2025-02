Trumpov poradca vyzval štáty NATO, aby do summitu splnili dvojpercentný záväzok

Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 dohodli, že na obranu každoročne vyčlenia dve percentá svojho HDP. Nový americký prezident Donald Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP. Takýto cieľ sa pritom nepodarilo splniť ani Spojeným štátom počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena.

„V júni tohto roku, na summite NATO, musíme byť stopercentní a potom sa poďme baviť o navýšení,“ uviedol Waltz. Európu vyzval, aby „ako partner“ posilnila svoju vlastnú obranu. „Potom môžeme byť priateľmi a spojencami a viesť tieto ťažké rozhovory,“ dodal.

Z minuloročných odhadov Aliancie vyplýva, že v roku 2024 minimálnu požadovanú úroveň dosiahlo viac než 20 z 32 krajín. Podľa očakávaní dalo najviac na obranu Poľsko - až 4,1 percenta HDP.

Také Lotyšsko, ktoré plánuje tento rok minúť na obranu 3,45 percenta HDP, avizovalo, že v najbližších rokoch chce investovať až päť percent. Naopak, najmenej podľa údajov vyčleňuje Španielsko (1,28 percenta), pred ním je Slovinsko či Luxembursko (obe krajiny po 1,29 percenta). Slovensko vynakladá na obranu dve percentá HDP.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí, že členské štáty Aliancie budú musieť výdavky na obranu zvýšiť výrazne viac než na tri percentá HDP. O tom, koľko by to malo nakoniec byť, sa podľa neho bude rokovať na summite NATO, ktorý sa uskutoční od 24. do 26. júna 2025 v holandskom meste Haag.

„Skutočnosť, že ... sa chystáme na summit NATO a tretina našich spojencov stále neplní dvojpercentné minimum - záväzok, ktorý prijali ... doslova pred desiatimi rokmi - s vojnou na dosah, najväčšou vojnou, ktorej sa všetci veľmi obávajú. Niekto iný musí zaplatiť. My máme iné domáce priority. To je neprijateľné,“ povedal podľa Jonhap Trumpov poradca.

Podľa jeho slov americkí daňoví poplatníci naďalej „znášajú bremeno nielen nákladov na vojnu na Ukrajine, ale aj na obranu Európy“. Waltz tvrdí, že USA plne podporujú svojich spojencov v NATO, ako aj záväzok vyplývajúci z článku päť Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane. „Je však načase, aby sa naši európski spojenci posilnili,“ zdôraznil.