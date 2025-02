FOTO: Čechov pobavila kuriózna dopravná značka

Dopravná značka „Zákaz vjazdu“ s kurióznou dodatkovou tabuľou v Česku vyvolala rozruch. Osadená je vedľa verejne prístupnej cesty v obci Dolní Lomná v blízkosti hraníc so Slovenskom, pričom sa nachádza na súkromnom pozemku.

Idiotom vjazd povolený

Na značku upozornil portál CNN Prima News, zaujala však aj na sociálnych sieťach. Značka totiž neplatí pre „idiotov“, o čom informuje dodatková tabuľa pod ňou. Tá zrejme reaguje na turistov a lyžiarov, ktorí na mieste nerešpektujú značenie a parkujú na okraji cesty. V blízkosti obce sa nachádzajú dve lyžiarske strediská.

Podľa CNN Prima News nie je jasné, kto značku takto upravil – oslovení susedia to sami nevedia – jedni hovoria o majiteľovi z vrchnej strany kopca, druhí zas o tom zo spodnej strany.

Ako pre portál uviedla starostka Dolní Lomnej Eva Sikorová, obec značku zatiaľ nerieši. „Všimla som si to na sociálnych sieťach, kde sa o tom zmieňovalo pár ľudí, je to ale na súkromnom pozemku, takže to nie je záležitosť obce,“ uviedla.

Prípadom sa zatiaľ nezaoberá ani polícia.