Pellegrini: EÚ by mala prispieť k mierovým rokovaniam vlastnými návrhmi

Prezident je presvedčený, že by mala byť za rokovacím stolom so sebavedomým správaním a vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabráneniu ďalšiemu konfliktu. EÚ by sa podľa neho mala dožadovať miesta pri mierových rokovaniach vlastnou iniciatívou. Hlava štátu to uviedla po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

„Nie je v záujme SR dosiahnuť prímerie na určitý čas a potom, aby sme o pár rokov boli svedkami pokračovania vojenského konfliktu,“ povedala hlava štátu. Považuje za predčasné hovoriť o tom, aby armády či vojaci iných krajín išli na Ukrajinu. „Nie sú dohodnuté podmienky mieru, nevieme, ako majú vyzerať garancie udržateľnosti,“ podotkol Pellegrini.

Z pohľadu Slovenska je logické, že o mieri na Ukrajine začali rokovať dve svetové veľmoci - USA a Rusko, ktoré majú silu. Súčasťou rokovania však musí byť aj Ukrajina, tvrdí prezident SR. „Som presvedčený, že sebavedomým správaním EÚ s vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabráneniu ďalšieho vojnového konfliktu, musí byť za rokovacím stolom aj EÚ,“ povedal s tým, že Únia nemá čakať, či ju niekto za rokovací stôl pozve, ale má svoju účasť sama iniciovať. „Ak tak nebude konať a lídri EÚ nebudú schopní prezentovať nejaký postoj Európy, tak budeme svedkami toho, že sa mier dohodne bez nás,“ dodal.

Rutte taktiež súhlasí s tým, aby EÚ bojovala za svoje miesto pri rokovacom stole vo veci mieru na Ukrajine. Apeluje aj na zapojenie sa do mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Považuje za dôležité, aby štáty rokovali aj o tom, ako dať bezpečnostné garancie Ukrajine po mierovej dohode.

Pellegrini sa takisto vyjadril k neoficiálnym samitom predstaviteľov štátov Únie, ktoré sú reakciou na rokovania USA a Ruska o Ukrajine. „Nemyslím si, že to bolo úplne šťastné, pretože to neukázalo jednotu Európskej únie. Práve naopak, opäť to ukázalo roztrieštenosť EÚ a tak bude Európa v rámci veľkých geopolitických hráčov aj braná. O toto mám obavy,“ skonštatoval prezident.