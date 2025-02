Türk: Spôsob akým Hamas odovzdal telá rukojemníkov bol odpudivý

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok odsúdil spôsob akým palestínske militantné hnutie Hamas dopoludnia odovzdalo telá štyroch zosnulých izraelských rukojemníkov. Konanie palestínskych militantov označil za "odpudivé a v rozpore s medzinárodným právom." TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.

Militanti Hamasu zajali Odeda Lifšica, Širi Bibasovú a jej synov Ariela a Kfira 7. októbra 2023 v deň vpádu na juh Izraela. Kfir mal deväť mesiacov, jeho brat Ariel štyri roky a boli vôbec najmladší spomedzi unesených. Ich otec Jarden Bibas bol prepustený 1. februára tohto roka.

Predtým ako Hamas odovzdal pozostatky štyroch rukojemníkov pracovníkom Červeného kríža, rakvy s ich telami vystavil na pódiu v meste Chán Júnis. Na plátne za rakvami bola zakrvavená podobizeň izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého v propagandistickom slogane obvinili z ich smrti. Rukojemníci pravdepodobne zomreli počas izraelského ostreľovania v Pásme Gazy.

Na odovzdanie tiel sa prišli pozrieť stovky Palestínčanov. Maskovaní členovia Hamasu si to natáčali, pričom po celý čas hrala hudba. Jeden z militantov stál vedľa plagátu, na ktorom bol muž stojaci nad rakvami zabalenými do izraelských vlajok so sloganom: „Návrat vojny = návrat vašich zajatcov v rakvách.“

Türk pripomenul, že „podľa medzinárodného práva musí byť každé odovzdanie pozostatkov zosnulých v súlade so zákazom krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, čím sa zabezpečí rešpektovanie dôstojnosti zosnulých a ich rodín.“

Reuters pripomína, že Hamas podobné ceremónie organizuje aj počas odovzdávania živých izraelských rukojemníkov. Pravidelne sa na nich zúčastňujú stovky Palestínčanov.