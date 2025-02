Problémy s dodávkami vajec? Hydinári hovoria o scenári pred Veľkou nocou

Dodávky vajec do obchodov pred tohtoročnou Veľkou nocou by mali byť bezproblémové. Začiatkom apríla by mal začať naplno fungovať aj chov spoločnosti Novogal v Dvoroch nad Žitavou, ktorý vlani na jeseň v dôsledku vtáčej chrípky a následnej povinnej likvidácie prišiel o všetky sliepky. Dovtedy pritom produkoval viac ako desatinu vajec na Slovensku. Informovali o tom vo štvrtok riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár a podpredseda ÚHS a riaditeľ Novogalu Ladislav Birčák. Pre vyšší dopyt však očakávajú tradičný mierny nárast cien vajec v tomto období.

„Tri týždne pred Veľkou nocou by malo byť na Slovensku dostatočné množstvo vajec, ktorými slovenskí producenti dokážu zásobovať trh. Čiže sa nebojíme toho, že by mal byť nejaký výpadok alebo nejaké problémy s dodávaním vajec na trh pred Veľkou nocou aj z toho dôvodu, že sa podarilo zrealizovať všetky procesy, ktoré bolo potrebné, aby k Veľkej noci už tie nosnice boli nahradené v plnom počte a produkcia bola zabezpečená na 100 %,“ priblížil Molnár.

Predstavitelia ÚHS pripomenuli, že v druhej polovici októbra minulého roka bol na farme nosníc v Dvoroch nad Žitavou potvrdený výskyt vtáčej chrípky. Následne boli zo strany veterinárnej a potravinovej správy nariadené opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu a kompletnú dezinfekciu celej farmy. „Zlikvidovali sme 385.000 nosníc. Z toho priamo na chorobu uhynulo zhruba 75.000 a zhruba 310.000 nosníc sme museli utratiť. Pomoc štátnych orgánov bola nulová, všetko sme si museli vyriešiť vlastnými silami,“ priblížil Birčák. Táto nákaza spôsobila výpadok v produkcii slovenských vajec na úrovni 12 %.

V súvislosti s nariadenými opatreniami vznikla chovateľovi vysoká škoda, Birčák súvisiace náklady vyčíslil spolu na približne 5,5 milióna eur. „Týchto rôznych nákladov je množstvo a bohužiaľ, poisťovňa nám refundovala z toho zhruba 20 %. Máme ale prísľub z ministerstva pôdohospodárstva. Európska únia refunduje tieto náklady až po dobru štyroch rokov spätne, takže pevne verím, že sa k väčšine týchto finančných prostriedkov dostaneme,“ doplnil šéf Novogalu. Zdôraznil, že tieto náklady nebudú prenášať do cien a prispôsobia sa cenám na trhu, ktoré však v období pred Veľkou nocou môžu vzrásť o približne 15 %.