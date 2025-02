ŠTS: Ľudovít Makó nemohol vypovedať v kauze exšéfa SIS, musia ho zbaviť mlčanlivosti

Bývalý šéf tajnej služby je obžalovaný pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ako verejný činiteľ mal v roku 2020 prijať úplatok 20.000 eur od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Kollár sa k skutku priznal a súd mu schválil dohodu o vine a treste. Celková výška jeho úplatku bola 40.000 eur a práve tie mal prevziať Makó a odovzdať ich bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi. Ten dal potom údajne polovicu obžalovanému.

Makó vo štvrtok uviedol, že nemá problém vypovedať, ale po podaní obžaloby sa dozvedel nové skutočnosti, ktoré majú charakter utajovaných skutočností. Súvisia aj s jeho inými trestnými konaniami. Vyslovil názor, že je potrebné ho zbaviť mlčanlivosti vo vzťahu k SIS a tiež k predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

„Vzhľadom na jeho vyjadrenie som navrhol, aby bol zbavený mlčanlivosti vo vzťahu k SIS a ponechal som na úvahu súdu, či je potrebné ho zbavovať mlčanlivosti aj vo vzťahu k predchádzajúcemu zamestnaniu. Čo sa týka zbavenia mlčanlivosti vo vzťahu k SIS, toto má nadväznosť na zákon o utajovaných skutočnostiach. Súd to akceptoval,“ reagoval prokurátor.

Exšéf SIS obžalobu odmieta, tvrdí, že je absolútne nedôvodná a skutok vymyslený. Podľa neho je vyskladaná z čiastkových vecí a pri výsluchu svedkov sa ukáže, že vypovedajú v rozpore medzi sebou a v rozpore s listinnými dôkazmi. Poprel, že by utlmoval spravodajské rozpracovanie Kollára. Jeho dohodu o vine a treste spochybňuje. Podľa neho sa Kollár priznal k niečomu, čo sa nemohlo stať.

„Človek by na súde čakal, že tu budú ľudia, príbehy, emócie a bola v zásade iba rozprava o procesnom postupe. Na to, akým spôsobom prebiehalo celé prípravné konanie, uplynuli štyri roky, sme celý čas poukazovali na to, že niektorí svedkovia sú vypočúvaní nezákonným spôsobom a dnes sa to ukázalo. Makó bude musieť byť zbavovaný mlčanlivosti podľa viacerých zákonov, aby mohol procesne použiteľným spôsobom vypovedať pred súdom. Rozumný človek by predpokladal, že sa niečo také udeje, nerozumný je prekvapený,“ konštatoval Vladimír P.

V piatok (21. 2.) proces pokračuje výsluchom Kollára. „Ak ste vnímali jeho vyjadrenia po tom, ako prijal dohodu, keď sa k nejakým veciam priznal a potom tvrdil, že bol donútený okolnosťami, tak očakávam, že to bude zaujímavé,“ poznamenal obžalovaný.