A. Világi: Koaliční partneri Smeru-SD, najmä SNS, boli zahnaní do kúta

Skonštatovala to politologička Aneta Világi v reakcii na dohodu vládnych strán o zmene koaličnej zmluvy. Vníma to ako posledný pokus súčasnej koalície stabilizovať svoje zotrvanie pri moci.

Zhodnotila, že výsledok zmeny je plne v zodpovednosti predsedu SNS Andreja Danka, ktorý podľa nej nezvládol jednu z najdôležitejších úloh, ktorú politici majú - viesť politické rokovania. „To nielen smerom do vlastného poslaneckého klubu, ale aj s koaličnými partnermi tak, aby dokázal presadiť záujmy časti svojich poslancov, ktoré sa nakoniec ukázali ako kľúčové pre stabilitu vládnej koalície,“ objasnila.

Ako podotkla, dôvera voličov v sľubovaný pokoj a politickú stabilitu bola a stále je narušená. Z tohto pohľadu podľa nej vládna koalícia ako celok utrpela minimálne reputačnú stratu, na čom podľa politologičky prirodzene benefituje opozícia minimálne tým, že získava politickú muníciu do slovných súbojov.

Világi spomenula, že nominálne posilnený z krízy vychádza Smer-SD a závažnú stratu utrpela SNS, čiastočne aj Hlas-SD. „Nakoľko sa však tieto zisky a straty budú dať politicky zúročiť, závisí do veľkej miery od schopnosti zabezpečiť stabilnú väčšinovú podporu v parlamente a týmto testom si vláda bude musieť ešte prejsť,“ doplnila.

Indície podľa politologičky nasvedčujú, že existuje vôľa poslancov Národnej rady SR, ktorí odišli zo SNS a Hlasu-SD, dohodnúť sa, čo je podľa nej vzhľadom na obavu z predčasných volieb a najmä ich neistú politickú budúcnosť pochopiteľné. Väčšina z nich teda z jej pohľadu nebude mať problém spolupracovať s vládnou koalíciou. Poznamenala, že problematické by to snáď mohlo byť pri dvoch poslancoch z Hlasu-SD, ktorí medzi výhradami fungovania Hlasu-SD uviedli aj problémy straníckej identity, keď Hlasu-SD vyčítali nedostatočné vymedzenie sa voči Smeru-SD. Aktuálne sú však podľa nej politicky závislí na premiérovi a Smere-SD, preto to vníma minimálne ako problém, ktorý budú musieť komunikačne zvládnuť.