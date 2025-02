Grenada chce od Európy ospravedlnenie a odškodné za zotročovanie Afričanov

Mitchell sa obrátil na von der Leyenovú vo svojom prejave počas 48. zasadnutia CARICOM-u na Barbadose. Predsedníčka EK sa na ňom zúčastnila po prvýkrát.

„Nechcem byť nezdvorilý... ale poviem Vám to: otázka reparácií... je otázka, ktorú s Vami budeme riešiť,“ vyhlásil premiér Grenady. „Dlhujeme to sebe a budúcim generáciám ľudstva, aby sme zabezpečili, že (otroctvo) bude uznané ako zločin proti ľudskosti, že dostaneme primerané ospravedlnenie a odškodné a že medzinárodné spoločenstvo uzná, že by sa to už nikdy nemalo opakovať,“ dodal Mitchell.

Von der Leyenová na jeho slová reagovala bez toho, aby sa zmienila o akomkoľvek odškodnení. „Otroctvo je zločin proti ľudskosti... a dôstojnosť a univerzálne práva každej ľudskej bytosti sú nedotknuteľné a musia sa brániť všetkými prostriedkami,“ priznala predsedníčka EK.

CARICOM spolu s Africkou úniou (AÚ) dlhodobo volajú po odškodnení za činy európskych mocností súvisiace s kolonializmom. Podľa Reuters má CARICOM aj konkrétny plán odškodnenia, ktorý zahŕňa prenos technológií a investície na riešenie zdravotnej krízy a negramotnosti v Karibiku.

EÚ a Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) sa v roku 2023 na summite v Bruseli dohodli, že do jeho záverečného vyhlásenia zahrnú odsek, v ktorom uznajú „nevýslovné utrpenie“ spôsobené otroctvom.

Reuters pripomína, že od 15. do 19. storočia Európania uniesli najmenej 12,5 milióna Afričanov, ktorých násilne prepravovali a predávali do otroctva.