Mesto Žilina má záujem o revitalizáciu námestia pred železničnou stanicou

Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v spolupráci s odbornou verejnosťou chce Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina vypracovať požiadavky na riešenie tejto frekventovanej mestskej lokality tak, aby boli v prospech obyvateľov i návštevníkov Žiliny.

Doplnila, že aktuálne sa spracováva analýza územia, ktorá identifikuje hlavné problémy a limity priestoru. „Kvalitná príprava podkladov je kľúčová, preto sa zároveň realizuje geodetické zameranie celého územia, ktoré zahŕňa aj presné vytýčenie inžinierskych sietí. Dôležitou súčasťou je preverenie možných alternatív, na ktorých sa podieľa nielen oddelenie dopravy mestského úradu a ÚHA, ale aj Žilinská univerzita a Dopravný podnik mesta Žiliny,“ uviedla Ondrášová.

V rámci príprav sa už uskutočnili viaceré pracovné stretnutia odborníkov na dopravu a verejný priestor, ako aj diskusie so žilinskými a zahraničnými architektmi. Nasledujúcim krokom bude odborný workshop na pôde ÚHA, kde sa budú detailne formulovať podmienky zadania pre pripravovaný projekt Železníc Slovenskej republiky.

„Námestie pred železničnou stanicou je dôležitým priestorom aj preto, že predstavuje pomyselnú vstupnú bránu do mesta, ktorá u návštevníkov utvára prvý dojem o Žiline. Denne sa tu pohybuje množstvo chodcov, preto by zámer revitalizácie mal byť nielen estetický, ale mal by dbať aj na komfort chodcov a efektívnu organizáciu dopravy,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.