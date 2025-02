Pred 100 rokmi sa narodil americký filmový režisér Robert Altman

Jeho filmy sú brilantnými sociologickými sondami do rôznych prostredí - do armády, do zákulisia hudobných festivalov, do sveta módy, aristokracie či samotného Hollywoodu. Od narodenia amerického filmového režiséra, scenáristu a producenta Roberta Altmana uplynie dnes (20. februára) 100 rokov.

Svetovú slávu mu priniesli dnes už kultová vojenská satira M*A*S*H* (1970) a hudobná dráma Nashville (1975). Za oba filmy získal nominácie na Oscara. Počas kariéry si vyskúšal takmer všetky filmové žánre - od sci-fi cez western, vojnovú drámu, životopisný film, detektívku a hudobný film až po komédiu. Pre jeho režisérsky štýl bolo typické rozvíjanie príbehov vo viacerých časových rovinách, veľké množstvo postáv, prekrývajúce sa dialógy či mnohominútové zábery bez strihu. Z najrôznejších uhlov pohľadu analyzoval americkú spoločnosť, odhaľoval a tiež ironizoval jej mýty.

Robert Bernard Altman sa narodil 20. februára 1925 v Kansas City, štát Missouri. Vzdelanie získal na jezuitských školách vrátane Rockhurst High School v Kansas City. V roku 1943 absolvoval vojenskú akadémiu Wentworth v Lexingtone v štáte Missouri. Ako mladý vojak bojoval v druhej svetovej vojne v radoch letectva USA. Po skončení vojny sa vrátil do rodného mesta a v roku 1947 začal pracovať pre produkčnú firmu, ktorá vyrábala reklamné filmy. Tento moment sa stal začiatkom jeho filmárskej kariéry. Neskôr začal písať filmové námety a rozhlasové hry.

Kariéru filmového režiséra odštartoval začiatkom 50. rokov sériou športových dokumentov a režijných prác pre televíziu. Boli medzi nimi aj svetoznáme seriály „Príbehy Alfreda Hitchcocka“ a „Bonanza“. Jeho filmové začiatky spadajú ešte do obdobia doznievajúceho klasického Hollywoodu.

Preslávila ho protivojnová čierna komédia M*A*S*H (1970), ktorá mala obrovský divácky úspech a neskôr podľa nej vznikol rovnomenný a rovnako úspešný televízny seriál (1972-83), avšak ním Altman opovrhoval a označil ho za „protiklad toho, čo sme sa snažili dosiahnuť“ filmom. Jeho dielo preplieta rôzne dejové línie a herecké konštelácie, ktoré často dávajú zmysel až na druhý pohľad. Používa tiež neprvoplánový čierny humor. Vo filme M*A*S*H* zobrazuje jednotku zdravotníckeho personálu umiestnenú v mobilnej (poľnej) armádnej chirurgickej nemocnici (skratka MASH) počas kórejskej vojny, ale podtextom je vojna vo Vietname - aktuálna udalosť v čase vzniku filmu. Účinkujú v ňom Donald Sutherland, Tom Skerritt, Elliott Gould, Sally Kellermanová či Robert Duvall.

Altman režíroval 36 celovečerných hraných filmov, medzi ktoré ďalej patria Delikventi (1957), Let na Mesiac (1967), Brewster McCloud (1970), McCabe a pani Millerová (1971), Vidiny (1972), Dlhé lúčenie (1973), Zlodeji ako my (1974), California Split (1974), Buffalo Bill a Indiáni (1976), Tri ženy (1977), Svadba (1978), Pepek námorník (1980), Spolok fanúšikov Jamesa Deana (1982), Vincent a Theo (1990), Hráč (1992), Krátke strihy (1993), Pret-a-Porter (1994), Perníkový dedko (1998), Vitajte v Holly Springs (1999), Gosford Park (2001) či Company (2003). Jeho poslednou snímkou je komediálna dráma Zajtra nehráme! (2006).

Do mnohých filmov často obsadzoval tých istých hercov. Medzi jeho obľúbencov, ktorí v jeho filmoch účinkovali tri- a viackrát, patria Michael Murphy (7), Shelley Duvallová (7), Bert Remsen (7), Paul Dooley (6), Elliott Gould (5), Rene Auberjonois (5), Jeff Goldblum (4), Lily Tomlinová (4), Lyle Lovett (4), Henry Gibson (4), David Arkin (4), John Schuck (4), Tim Robbins (3), Carol Burnettová (3), Keith Carradine (3), Sally Kellermanová (3), Geraldine Chaplinová (3), Ann Ryersonová (3), Belita Morenová (3), Richard E. Grant (3) a Craig Richard Nelson (3).

Altman bol sedemkrát nominovaný na Oscara, ale zlatú sošku nikdy nezískal. Na 78. ročníku udeľovania cien amerických filmových akadamikov v marci 2006, len osem mesiacov pred smrťou, mu udelili čestnú cenu za celoživotné dielo. Bol však držiteľom dvoch cien BAFTA, jednej ceny Emmy a jedného Zlatého glóbusu. Uspel aj na filmových festivaloch - z Cannes si odniesol dve ocenenia, z Berlína päť a z Benátok štyri.

Robert Altman zanechal šesť detí. Bol trikrát ženatý, s Kathryn Reedovou od roku 1959 až do svojej smrti, zomrel na leukémiu 20. novembra 2006 v Los Angeles vo veku 81 rokov. Od roku 2009 sa na výročnom udeľovaní cien Independent Spirit Awards odovzdáva špeciálna Cena Roberta Altmana pre tvorcov s „nezávislým duchom“. V roku 2014 mal premiéru celovečerný dokumentárny film kanadského režiséra Rona Manna „Altman“, ktorý prostredníctvom filmových ukážok a rozhovorov približuje jeho život a dielo.