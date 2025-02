Podoľak: USA sa pri riešení vojny na Ukrajine vzdali vedenia a posilnili Rusko

„Prečo odovzdávať dominanciu krajine, ktorá je agresorom, porušuje medzinárodné právo a zdrojom agresie proti Ukrajine? Stále tejto stratégii nerozumieme,“ uviedol Podoľak.

„Koncept 'mieru skrz silu' propagovaný americkou administratívou mi znie zvláštne,“ doplnil poradca ukrajinského prezidenta. Dodal, že správanie Spojených štátov v saudskoarabskej metropole Rijád nebola ukážka sily, ale slabosti, píše AP.

„Tento protiklad je veľmi zvláštny. Vo vzťahu s Ruskom nie je 'mier skrz slabosť' preto možný – ako pre Spojené štáty, tak pre Európu. Namiesto toho by to bol mier skrz násilie,“ dodal Podoľak.

Vyhlásenia poradcu ukrajinského prezidenta zazneli deň po tom, ako americký prezident Donald Trump krivo obvinil Ukrajinu z rozpútania vojnového konfliktu trvajúceho už takmer tri roky.

Trumpove stredajšie vyhlásenia boli podľa AP ozvenou rétoriky Kremľa. Americký prezident žiadal konanie volieb na Ukrajine, pretože Zelenského volebné obdobie vypršalo minulý rok. Na sociálnych médiách Zelenského označil za „nevoleného diktátora“. Kyjev však upozorňuje na ukrajinskú ústavu, podľa ktorej sa voľby nemôžu konať počas vojnového stavu.

„Putin urputne nenávidí Zelenského. Vie, že ho nedokáže zlomiť, nedarí sa mu to už tri roky,“ uviedol Podoľak. Dodal, že ak by sa konali voľby, Rusko by sa ich mohlo snažiť ovplyvniť, aby na Ukrajine „vytvorilo veľké vnútorné napätie a konflikty“.